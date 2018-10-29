Почему возникает цистит и как его вылечить

Цистит — одна из самых распространённых болезней межсезонья. О том, почему он возникает и как его избежать, рассказали врачи медицинского центра «Атлас» — уролог Хуссейн Хайсам Махмуд и акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Нарине Аванесян.

Что такое цистит и кто с ним чаще всего сталкивается

— Цистит — воспаление мочевого пузыря — одно из самых частых урологических заболеваний. Он характеризуется воспалительными изменениями слизистой оболочки и нарушением функции мочевого пузыря, а также определёнными изменениями осадка мочи.

В России ежегодно регистрируется больше 20 миллионов случаев заболевания, до 60% обращений к урологам связано с острым или рецидивирующим циститом. Не щадит он, по сути, никого, но преимущественно болеют женщины: в течение жизни 20—25% женщин переносят цистит. У каждой третьей в течение года возникает рецидив, а у 10% заболевание переходит в хроническую форму. Цистит чаще всего развивается в возрасте 25—30 лет, а также у женщин старше 55 лет, то есть после наступления менопаузы. Кроме того, каждая десятая беременная женщина страдает циститом. Виной тому изменение гормонального фона, нарушение микрофлоры и сниженный иммунитет.

У мужчин цистит чаще развивается после 40—45 лет на фоне других заболеваний, таких как камни и опухоли мочевого пузыря, аденома и рак предстательной железы, стриктура уретры, воспалительные процессы в половых органах. Нетипичность цистита для мужчин объясняется особенностями мужской уретры: длинный, узкий, изогнутый мочеиспускательный канал в большинстве случаев задерживает инфекцию и препятствует её восхождению в мочевой пузырь.

Часто цистит возникает у детей. Девочки страдают им примерно в 5-6 раз чаще мальчиков. Инфекция проникает в мочевой пузырь преимущественно восходящим путём через мочеиспускательный канал. Фото: shutterstock.com Почему возникает цистит

Основной возбудитель — уропатогенная энтеробактерия Esherichia coli (кишечная палочка). Она выявляется у 75—80% пациентов. Реже (5—10%) встречается Staphylococcus saprophyticus. Выделяются другие энтеробактерии, например Proteus mirabilis и Klebsiella spp.

В мочевой пузырь возбудители попадают тремя основными путями: восходящим (через уретру), гематогенным (через кровь) и лимфогенным (с током лимфы). У женщин чаще всего встречается первый путь — восходящий.

Цистит бывает первичный и вторичный. Первичный (или неосложнённый) возникает у людей без факторов риска и сопутствующих заболеваний. Вторичный — осложнённый — возникает на фоне нарушения уродинамики как осложнение другого заболевания. К нему могут привести воспалительные процессы в половых органах, камни или опухоль мочевого пузыря.

анатомо-физиологические особенности женского организма — короткая и широкая уретра; её близость к естественным резервуарам инфекции (анус, влагалище); аномалии развития — дистопия, гипермобильность уретры; благоприятные для развития инфекции условия во время менструации, беременности и в послеродовом периоде;

частые гинекологические заболевания — воспалительные процессы во влагалище, гормональные нарушения (в том числе гипоэстрогения);

наличие половых инфекций, частая смена половых партнёров и незащищённый секс;

развитие инфекции мочевыводящих путей в раннем возрасте или её наличие у матери;

атрофия слизистой в постменопаузе, сахарный диабет и недержание мочи. Цистит часто связывают с общим переохлаждением. Оно действительно может спровоцировать стремительное развитие инфекции. Кроме переохлаждения возникновению заболевания способствуют:

Всегда ли цистит возникает из-за инфекции

интерстициальный цистит. Причины этого хронического воспаления мочевого пузыря, называемого также «синдромом болезненного мочевого пузыря», до сих пор неясны. Чаще всего встречается у женщин. Это заболевание бывает трудно выявить и вылечить;

медикаментозный цистит. Некоторые лекарства (например циклофосфамид), химиотерапевтические препараты и прочие могут вызвать цистит, поскольку они накапливаются в мочевом пузыре и раздражают его стенку;

радиационный цистит. Радиационное лечение тазовой области может вызывать воспалительные изменения в тканях мочевого пузыря;

цистит инородного тела. Длительное использование мочевого катетера может увеличивать риск бактериальных инфекций и повреждения тканей, оба эти фактора могут вызывать цистит;

химический цистит. Некоторые люди имеют повышенную чувствительность к химическим веществам, содержащихся в гигиенических спреях, средствах для интимной гигиены, средствах для ванны и душа, спермицидных гелях, гигиенических прокладках и так далее. Местное химическое раздражение или аллергическая реакция могут вызвать типичные симптомы цистита;

цистит, вызванный другими факторами. Иногда заболевание может возникать как осложнение других состояний, таких как сахарный диабет, камни в почках, гиперплазия простаты или травма спинного мозга. Нет, не всегда. Помимо бактериального (инфекционного) цистита, выделяют следующие неинфекционные виды:

Каковы симптомы цистита и к какому врачу бежать

Острый цистит характеризуется резким началом. Пациенты жалуются на частое болезненное мочеиспускание (небольшими порциями). Позывы часто императивные — внезапное ощущение, что срочно нужно в туалет. Иногда эти позывы оказываются ложными. При цистите беспокоят боли в проекции мочевого пузыря, напряжение мышц над лоном, наличие примеси крови в моче (особенно в последней порции).

Если обострения цистита происходят дважды в течение полугода или трижды за год, можно уже говорить о хроническом рецидивирующем цистите. Его подразделяют на фазу обострения и фазу ремиссии.

Вне зависимости от пола пациента цистит лечит врач-уролог. Диагностика острого цистита основывается на вышеперечисленных симптомах и подтверждается анализом мочи. В нём выявляются лейкоцитурия (повышенное количество лейкоцитов) и бактериурия (бактерии в моче).

при подозрении на воспаление почек;

если симптомы не купируются или рецидивируют в течение 2—4 недель после завершения лечения;

при атипичных симптомах;

при беременности;

при подозрении на инфекцию мочевыводящих путей у мужчин. Иногда требуется дополнительное исследование мочи (посев) для выявления возбудителя и его чувствительности к антибиотикам. Оно необходимо в следующих случаях:

Диагноз подтверждается, если анализ показал концентрацию уропатогенов ≥ 103 КОЕ/мл. При осложнённом или рецидивирующем цистите рекомендуется ПЦР-диагностика для исключения ЗППП.

Важно отметить, что при остром цистите противопоказана цистоскопия (эндоскопический осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря). Её проводят при затяжном течении цистита, чтобы исключить другие заболевания. При подозрении на камень, опухоль или другие заболевания, а также если лечение не помогает, проводят УЗИ почек или органов малого таза, экскреторную урографию, цистоуретрографию, КТ или МРТ.

Как лечить цистит

Лечение острого цистита направлено на уничтожение возбудителей. Это нужно для предотвращения рецидивов. Чаще всего используется антибиотикотерапия. При выборе препарата врач учитывает чувствительность возбудителя, возможные побочные эффекты, наличие клинических исследований, стоимость лекарства и его доступность. Антибиотики должны создавать высокую концентрацию в моче и в то же время минимально воздействовать на микрофлору кишечника и влагалища.

Очень важно строго следовать рекомендациям врача и пропить назначенный курс антибиотиков полностью. Даже если в середине курса симптомы исчезли, инфекция по-прежнему остаётся в организме. Если этим пренебречь, можно спровоцировать развитие хронического цистита.

Дополнительно, чтобы снять симптомы, рекомендуется обильное питьё (2—2,5 литра в сутки) и анальгетики (ибупрофен, диклофенак, парацетамол). Больным рекомендуют отказаться от солёной, острой и раздражающей пищевод пищи.

В случае с хроническим циститом главное — увеличить период ремиссии и улучшить качество жизни пациента. Важно при возникновении рецидива не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Женщинам, предрасположенным к частым циститам, нужно провериться на ЗППП. Особенно важно это сделать при планировании беременности. На ранних сроках цистит лечить сложно из-за ограничений по назначению антибиотиков.

Для предотвращения рецидивов цистита иногда рекомендуют длительное применение низких доз антибиотиков. Однако такие курсы себя не оправдали. Женщины хорошо себя чувствуют, пока принимают препараты, но как только прекращают — развивается цистит.

Чем опасен цистит и как его предотвратить

Одно из частных осложнений — переход болезни в хронические формы и распространение процесса на мышечный слой. Так возникает интерстициальная форма цистита.

Более серьёзным осложнением может стать пиелонефрит (восходящее инфекционное воспалительное заболевание почек), который будет сопровождаться болями, температурой, соответствующими изменениями в лабораторных анализах и картине УЗИ. Это заболевание опасно для жизни.