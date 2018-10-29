О чем говорят ваши ноги? Объясняет доктор

Наши ноги — то чем мы пользуемся каждый день. По статистике более 90% людей испытывают какие-либо проблемы с ногами. Однако некоторые, кажущиеся несерьезными неудобства могут стать предвестниками серьезных заболеваний — таких, как рак кожи. Доктор подробно объясняет на что стоит обращать внимание, для здоровья своих ног:

Форма

Когда вы стоите на ровном полу голыми ногами, на внутренней стороне стопы должна образоваться арка. Если ее нет — у вас плоскостопие. Оно может быть как врожденным, так и приобретенным — вследствие заболеваний или чрезмерных нагрузок на стопу. Также, часто плоскостопием страдают люди с ожирением, сахарным диабетом, беременные женщины.

Плоскостопие может вызывать дискомфорт при долгом хождении, быструю утомляемость и отеки. Для уменьшения неприятных симптомов необходимо носить ортопедическую обувь, а также не сильно нагружать ноги. Если большой палец ноги не совпадает с остальной стопой и сильно выпирает — у вас вальгусная деформация стопы. При такой деформации, человеку трудно выбрать обувь — он испытывает постоянную боль и дискомфорт.

Такие люди не могут носить модельную обувь — только широкие мягкие ботинки. Исправить такую деформацию можно только хирургическим путем.

Цвет и температура

Цвет ног должен совпадать с цветом остального тела. Слишком белые, холодные ноги — признак плохого кровообращения. В таком случае возрастает риск возникновения тромбоза. Попробуйте прижать пальцы к подушечкам пальцев на ногах. Как только вы отпустили пальцы, кожа должна вернуться к нормальному цвету. Если это занимает какое-то время, возможно у вас есть проблемы с кровообращением.

Судороги

Судороги могут беспокоить даже самые здоровые ноги — в результате усталости и переутомления. Однако в норме, они должны уходить после легкого массажа или растяжки. Если судороги слишком долгие и сильные — необходимо обратиться к специалисту. Также судороги могут быть результатом недостатка минералов — таких как калий, кальций и магний.

Ногти

Пожелтеть ногти могут в результате слишком частого использования лака для ногтей. Однако, желтые ногти также — признак грибковых поражений ногтевой пластины. Грибок часто появляются у пожилых людей. Чаще всего он поражает передний или боковой край ногтя. В результате поражения, ногти могут стать хрупкими, изменить форму или даже стать гораздо толще. Что бы уберечь организм от грибка следите за своим иммунитетом, а также откажитесь от посещения мест, где есть высокий риск заразиться грибком. Например бани, бассейны. Если у вас есть подозрение на грибок — обратитесь к доктору. Он правильно подберет и назначит противогрибковые препараты — таблетки или мази. Обратите внимание — иногда нетипичный цвет ногтя может быть следствием рака кожи.

Сухая или потрескавшаяся кожа

Если несмотря на постоянный уход и увлажнение, кожа стоп остается сухой и постоянно трескается — возможно у вас гиперкератоз. При этом заболевании кожа стоп становится слишком толстой, на ней постоянно появляются мозоли и натоптыши. Также сухие и трескающиеся пятки — симптомы таких заболеваний как псориаз, дерматит или экзема. При них кожа стоп чаще всего сильно утолщена.

Запах

Ноги потеют у всех. Однако, если вы замечаете что резкий запах стал появляться чаще или стал более резким — это может быть симптомом грибка. Также, возможно вы относитесь к людям с повышенной потливостью. Сейчас существует множество препаратов, которые борются с этой проблемой.

Доктор Харпер также дает несколько рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье ваших ног:

Грибковые инфекции любят влажную среду. Не ходите босиком в таких местах как бани и бассейны. Риск подцепить грибок — очень высок.

Тщательно вытирайте ноги насухо после принятия душа.

Носите носки только из натуральных тканей, а также меняйте их ежедневно.

Здоровый иммунитет — лучшая защита от любых заболеваний.