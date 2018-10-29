Вредят ли антибиотики нашему кишечнику

Группа ученых из Копенгагенского университета и института BGI в Шэньчжэне провели исследование, в ходе которого выяснили, что после приема антибиотиков бактерии кишечной микрофлоры восстанавливают численность, но не состав.

Наше исследование еще раз подтвердило, что прибегать к приему антибиотиков нужно лишь в крайних случаях и по назначению врача, — пояснили ученые.

На сегодняшний день ученым известно, что в нашем кишечнике обитают триллионы бактерий, которые играют важную роль в работе пищеварения и иммунитета. Но до недавнего времени не проводилось крупных исследований, посвященных реакции кишечной микрофлоры на антибиотики.

В новой научной работе международная группа датских и китайских ученых изучили состояние микрофлоры кишечника во время приема курса антибиотиков.

Для своего эксперимента ученые пригласили 12 добровольцев, которые на протяжении некоторого времени принимали антибиотики. Испытуемые прошли полное медицинское обследование до и после приема антибиотиков.

После курса антибиотиков состав микрофлоры кишечника приходит в норму лишь спустя примерно полгода после такого лечения — и далеко не полностью. Некоторые виды бактерий исчезают из ее состава, а другие — не всегда полезные для самого организма — закрепляются здесь, — прокомментировали ученые.

Стоит отметить, что исследование проводилось на полностью здоровых мужчинах, поэтому результат может отличаться от последствий, которые могли бы случиться с не совсем здоровыми пациентами.

В ходе эксперимента добровольцы получали коктейль из популярных в медицине препаратов, которые обычно назначаются для лечения различных бактериальных инфекций. После четырех дней приема ученые наблюдали, как ведут себя кишечные бактерии.

По окончанию эксперимента ученые собрали пробы кала, чтобы установить состав кишечной микрофлоры. Анализы взяли сразу после окончания приема антибиотиков, через пару дней и 6 месяцев.

В первом случае отмечалось «уничтожение и частичное выживание»: численность бактерий резко упала, но некоторым удалось сохраниться.

Через полгода количество кишечных бактерий практически достигло нормы, но их состав по-прежнему оставался скудным.