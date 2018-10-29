Как пережить сезон гриппа

Специалисты считают период с октября по март самым опасным по заболеваемости респираторными инфекциями. WomanHit.ru выяснил, как не заболеть, если в семье уже кто-то подхватил вирус

Как известно, вирус гриппа постоянно видоизменяется. Он представлен двумя типами — А и В, которые мутируют, из-за чего практически каждый хотя бы раз в год болеет гриппом. Кроме того, вирус обладает неприятной особенностью: он способен мгновенно прикрепляться к клеткам эпителия слизистой оболочки носа и тут же начинать свою разрушительную деятельность. Из-за этого у заболевания один из самых коротких инкубационных периодов — от пары часов до одних суток. Кроме того, вирус оседает на мебели, одежде, игрушках и даже посуде. Поэтому, находясь в одной квартире с больным гриппом, можно получить инфекцию не только воздушно-капельным, но и пероральным путем.

Человека, заболевшего гриппом, нужно постараться изолировать: выделить ему отдельную комнату. Стоит знать, что вирус гриппа очень летуч, поэтому нужно регулярно проветривать комнату больного, а также всю квартиру. Пока человек болеет, он должен пользоваться не только индивидуальным комплектом посуды — тарелка, чашка, ложка, вилка, — но иметь отдельные полотенца и белье.

Считается, что чаще всего гриппом болеют дети, пожилые люди и беременные женщины. Поэтому не забывайте о профилактике. Нельзя забывать о полноценном питании и отдыхе, прогулках на свежем воздухе и занятиях спортом. Можно использовать противовирусные мази, которые наносят на слизистую оболочку носа. При первых признаках заболевания нужно вызвать врача. Грипп нельзя переносить на ногах.

Гюнай Рамазанова, к. м. н., врач-оториноларинголог:

— При наличии больного в доме нужно делать ежедневную влажную уборку, частые проветривания. Протирайте все поверхности. Особенно телефоны, пульты, клавиатуры, дверные ручки, выключатели. По квартире можно разложить нарезанные лук и чеснок. При этом не нужно их есть в большом количестве — это вредно для желудка. Нельзя закапывать луковый и чесночный соки в нос — может привести к ожогам слизистых.

Нос не должен быть заложенным. Используйте капли и промывайте нос морской водой. Помните, что при дыхании ртом пересыхает слизистая, появляются микротравмы и в результате может присоединиться инфекция. Пользуйтесь бумажными носовыми платками и сразу их выбрасывайте. Обязательно мойте руки.

Многие, опасаясь заразиться, носят маски, но делают это неверно. Маску нужно менять каждые полтора-два часа. Иначе под ней образуется влажная и теплая среда, в которой бактерии и другие микроорганизмы отлично размножаются.

Больному рекомендуются обильное теплое питье и постельный режим. Плюс симптоматическая терапия. Препараты может назначить только доктор после установки диагноза. Обращаю внимание: наблюдение врача обязательно. Грипп опасен тяжелыми осложнениями, которые могут развиваться очень быстро. Среди них пневмония, менингит и другие жизнеугрожающие состояния.