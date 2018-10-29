Что нужно знать об артериальном давлении

В стране, в которой крайне важно обладать хотя бы минимальными познаниями в медицине, потому что ты всегда рискуешь не дождаться Скорой, еще не все знают, как разбираться в цифрах на тонометре. Сегодня мы решили разобраться в том, откуда берутся показатели, что влияет на твое артериальное давление и как справиться с плохим самочувствием.

Как расшифровываются показатели?

При измерении давления с помощью тонометра отражаются две цифры: верхняя означает силу систолического давления, а нижняя — диастолического. Когда сердце ритмически выталкивает кровь и направляет ее по телу через артерии, создавая давление через кровеносные сосуды, его называют систолическим. Диастолическое же давление — то, которое образовывается в артериях в моменты, когда сердце «отдыхает» между ударами. Во время этого отдыха сердце наполняется кровью и получает кислород. Может создаться впечатление, что чем сильнее кровь проталкивается по сосудам, тем лучше — но это серьезное заблуждение. Представь, что твое тело — сад, в котором кровеносные сосуды выполняют роль шланга для полива. Кровь, разумеется, выступает в роли воды. Если ты собираешься поливать растения в саду, ты включаешь кран на небольшую мощность, чтобы не повредить растения сильной струей. По этой аналоги ты можешь действительно разрушить органы своего тела сильным кровяным давлением.

Что принято за норму?

Нормальным показателем артериального давления принято считать цифры 120/80. Если же твое систолическое давление превышает показатель 130, стоит задуматься о том, чтобы поменять несколько привычек в отношении своего здоровья. Повышенное кровяное давление может приводить к развитию хронического заболевания — гипертонии, которая тесно связана со множеством других серьезных заболеваний. Она вредит артериям, увеличивает риск инсульта, деменции и заболеваний почек. Низкое давление — ниже 110 по систолическому — как правило, не вызывает серьезного беспокойства у врачей, но есть несколько ситуаций, в которых стоит избегать сниженных значений. Если пониженные значения на тонометре соседствуют с головокружениями, обмороками, беременностью или приемом медикаментов, то это важный повод обратиться за консультацией к терапевту. Если у тебя постоянно наблюдается низкое давление, особенно после пробуждения, то это состояние переходит в хроническое заболевание — гипотонию. Женщины подвержены ей сильнее, так как риск сниженного давления возрастает во время менструации. Основными симптомами гипотонии являются общая слабость, возникновение одышки и головокружение. Стоит отметить, что твои показатели могут не соответствовать норме 120/80, но при этом ты все еще можешь быть здорова — важно учитывать индивидуальные особенности и анализировать свои показатели в течение нескольких месяцев в разное время суток.

Как нормализовать?

Если ты обращаешь внимание на то, что часто испытываешь смену настроения, усталость без особой причины, онемение или боль в конечностях, и это сопровождается отклонением от нормы — стоит обратиться к кардиологу для дальнейшего исследования. Особое внимание следует обратить и на то, как часто меняются твои показатели: если давление скачет то вверх, то вниз, стоит предпринять несколько важных ограничений в отношении своего образа жизни. Следи за тем, чтобы твоя диета была сбалансированной, воздерживайся от соли и регулярно занимайся спортом. Избегай курения, а также чрезмерного употребления алкоголя. Не забывай о том, что в твоем теле должен поддерживаться нормальный баланс жидкости, и регулярно употребляй чистую воду.