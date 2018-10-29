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Развеяны мифы о средствах для профилактики простуды
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Развеяны мифы о средствах для профилактики простуды 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos
В сезон простуд люди обычно бросаются в аптеки и скупают средства для профилактики болезни. Но вот вопрос, работают ли они? Специалисты Минздрава официально заявили, что многие гомеопатические средства и хорошо известные иммуностимуляторы совершенно не помогают в борьбе с кашлем и насморком.
Какие же средства способны отбить атаку болезни, а про какие стоит забыть?
Мы привыкли считать, что для профилактики болезни полезно принимать как можно больше витамина С. Поэтому осенью запасаемся цитрусовыми, грызем яблоки и жуем капусту. Продолжать потреблять овощи и фрукты, конечно, нужно, только вот улучшить иммунитет с помощью них не получится. Исследователи давно пришли к единому мнению, что большие дозы витамина С не способны избавить от простуды.
Кстати, такого же мнения эксперты и о меде. Вернее, натуральный продукт вполне способен принести пользу. Но вот найти его достаточно сложно и эффективны в борьбе с простудой лишь некоторые сорта, в числе которых гречишный, подсолнечный и нектар, собранный пчелами с лечебных трав.
Однако специалисты просят не забывать, что мед содержит в себе много сахара, а полезных веществ и витаминов в нем лишь несколько процентов. И в профилактике простудных заболеваний он никак не поможет. Мед хорошо использовать во время болезни.
Советуют эксперты отказаться и от таких методов лечения простуды как горячие ванны и употребление алкоголя с пряностями. Эти способы не нашли подтверждения у врачей и в некоторых случаях могут быть просто опасны. Также не подтверждены научно польза ингаляций и употребление чеснока и лука.
А вот использование некоторых эфирных масел, по мнению специалистов, может быть весьма эффективно. Особенно эффективны в профилактике и борьбе с простудой эвкалиптовое, мятное, можжевеловое и гвоздичное масла. Мятное масло действует как антисептик, аромалампа с гвоздичным позволит уничтожить вирусы в доме, эвкалиптовое и можжевеловое положительно действуют на органы дыхания и повышают общую сопротивляемость организма.
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