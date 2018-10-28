Как справиться с фобиями

Хеллоуин — яркий и весёлый праздник, но далеко не для всех. Многие проводят жизнь в борьбе со страхом, преследующим их с детства. Фобиями, как оказалось, можно «заразиться», позаимствовав их у людей, входящих в ближайшее окружение, а можно получить по наследству, вместе со всей остальной генетической информацией.

Психиатр Аргья Саркель рассказала о том, как у людей появляются фобии и дала советы — как победить ужас. Эксперт определяет само понятие фобии как сильный страх перед каким-то конкретным объектом или ситуацией. Фобии можно перенять, ежедневно наблюдая поведение, например, члена семьи, имеющего выраженный страх. Помимо этого, фобии могут передаваться по наследству: в ДНК есть генетический компонент, который делает человека более восприимчивым к фобии. Кроме того, и чаще всего, возникновение устойчивого страха может быть вызвано воздействием какого-то психотравмирующего события. Фобии могут проявляться как самостоятельное психиатрическое заболевание, а могут быть составляющей частью других болезней. Иногда фобия — только верхушка айсберга, а в лечении на самом деле нуждается основная проблема, более глубокая — такая, например, как депрессия.

Симптоматику фобий можно поделить на две части. Первая — это проявления на уровне тела: тошнота, сухость во рту, потливость и тремор на фоне повышенной тревожности, время от времени переходящей в панику. Вторая группа — из области разума: это когнитивные симптомы, когда человек постоянно думает о самом худшем из всех возможных сценариев развития событий, например, о смерти.

В Великобритании более 15% населения страдает фобиями, и эта проблема ещё недооценена. Между тем, фобия может серьёзно испортить жизнь любому. Например, если человек боится собак, то он в результате боится выйти из дома, чтобы не встретиться с собаками или, в лёгкой форме, ограничивает свои поездки местами, где собак точно нет. Это полностью меняет жизнь больного, серьёзно лимитируя его социальные связи.

Люди, имеющие фобии, часто обращаются за помощью слишком поздно. В идеале при первом же тревожном звоночке следует обратиться к терапевту, который направит вас к узкому специалисту. Хорошая новость во всей этой истории состоит в том, что фобии излечимы. И принципы лечения одинаковы для разных видов фобий. Психиатры, по словам Аргьи Саркель, применяют «систематическую десенсибилизацию», то есть постепенно воздействуют на людей с помощью тех стимулов, что являются источником фобии для каждого конкретно. Запущенная фобия может нуждаться во временном медикаментозном лечении, чтобы ослабить симптомы до той степени, когда пациент сможет стать восприимчивым к психологической помощи.