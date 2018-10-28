Почему популярное лекарство — самое бесполезное

Меня регулярно просят рассказать про «фуфломицины», а я отвечаю, что про них и так уже весь интернет исписан, и ничего нового рассказать не смогу. Но мое терпение лопнуло, когда в аптеке я услышал причитания пенсионерки, что «оциллококцинум так подорожал: 800 рублей за 12 капсул».

Она переживала, хватит ли ей 6 капсул за 500 рублей, чтобы выздороветь от гриппа. В итоге она купила 12, ведь столько назначил ей врач.

Всего за первое полугодие 2017 года россияне купили оциллококцинума на 800 000 000 рублей, и препарат вошел в топ-10 самых продаваемых. Изучив инструкцию к препарату и исследования его эффективности, я пришел к выводу, что компания Буарон продает сахар по цене 50 000 рублей за килограмм.

Но обо всем по порядку.

Подобное лечится подобным

Из инструкции следует, что действующим веществом препарата является экстракт печени и сердца утки. Почему так сложилось, что основу препарата от гриппа и простуды производят из внутренностей именно уток? История этого вопроса заслуживает особого внимания.

После открытий Кохом и Пастером возбудителей сибирской язвы, холеры и туберкулеза, врачи по всему миру увлеклись микроскопией в надежде найти другие микроорганизмы, вызывающие заболевания.

После обнаружения очередного возбудителя следовала попытка создания вакцины от соответствующей болезни. В те времена с вакцинами чаще других экспериментировали гомеопаты, следующие принципу «подобное лечится подобным».

Так в 1919 году в разгар эпидемии «испанского» гриппа гомеопат Жозеф Руа якобы увидел в крови больных колеблющиеся бактерии, которые назвал осциллококками (лат. oscillo — колебания). При изготовлении вакцины он последовал примеру Дженнера Эдвардса, который еще в 1796 году привил ребенку коровью оспу и тем самым основал вакцинацию (лат. vaccus — корова). Недолго думая Жозеф изготовил вакцину из внутренностей мускусных уток, больных утиным гриппом, и в крови которых гомеопат находил осциллококки.

Несмотря на то, что в 1930 году у больных гриппом был выделен вирус, который невозможно разглядеть в световой микроскоп, Жозеф Руа по-прежнему продолжал видеть знакомые только ему осциллококки. Кстати, колебания отдельных клеток в препарате крови часто шокируют начинающих микроскопистов, не замечающих, что мимо здания просто проехал трамвай.

Между тем эпидемия испанского гриппа, уничтожив за 2 года 100 млн человек и выработав иммунитет у 600 млн переболевших, самопроизвольно пошла на спад на всех континентах. Вот так, вовремя воспользовавшись моментом, создатель препарата сделал бестселлер. Сейчас оциллококцинум продается более чем в 50 странах мира как гомеопатическое средство и, конечно, уже не имеет никакого отношения к вакцинам.

Потенцирование

Новая медицинская наука иммунология необратимо разделила пути гомеопатии и современной вакцинопрофилактики. Камнем преткновения послужил второй принцип гомеопатии — «потенцирование», которое фактически предполагало многократное разведение действующего вещества вплоть до его исчезновения в готовом препарате.

Данное обстоятельство неприемлемо для вакцины, так как от количества молекул инфекции в препарате зависит успешность формирования иммунологической памяти.

В инструкции к оциллококцинуму сказано, что тот самый экстракт из печени и сердца утки содержится в концентрации 200К в 0,01 мл на капсулу. Предлагаю подсчитать — сколько же в капсуле действующего вещества. Концентрация 200К означает 200 последовательных разведений в 100 раз. Для этого берется 1 мл экстракта и разводится в 100 раз добавлением 99 мл воды.

После тщательного перемешивания из полученного раствора берется 1 мл, который снова разбавляется в 99 мл воды и таким образом получают разведение исходного экстракта уже в 10 000 раз. Данную процедуру повторяют еще 198 раз. В итоге мы получим 100 мл раствора с кратностью разведения 4 гугла (англ. googol — число со 100 нулями).

А теперь вычислим вероятность попадания хотя бы 1 молекулы в каждую капсулу. Используя число Авогадро (6×1023), можно рассчитать, что уже после десяти 100-кратных разведений в полученном растворе останется всего 500 молекул экстракта.

А вот после 40 разведений 1 молекула экстракта имеет шанс попасть в раствор, если его объем будет равен объему Вселенной! Дальше уже нет смысла бодяжить, но оциллкокцинум разведен 1 к 99 еще 160 раз! Таким образом нет никаких шансов, что хотя бы в одной произведенной капсуле препарата есть хотя бы одна молекула действующего вещества.

Основатель гомеопатии в 1796 году не мог предвидеть такую незадачу, ведь необходимое для данных вычислений число Авогадро было с приемлемой точность определено лишь 100 лет назад. Но для более современных гомеопатов наличие действующего вещества в препарате стало необязательным, так как теперь «потенцирование» обосновывается способностью воды «помнить» растворенные когда-то в ней вещества.

Память воды

Способность молекул жидкой воды объединяться в кластеры в последние годы буквально изнасилована общественным мнением. Одни приписывают воде феноменальные способности запоминать музыку и эмоции, другие, в том числе называющие себя учеными, отрицают фундаментальную способность молекул воды образовывать кластеры.

Правда как всегда где-то посередине. Молекулы воды полярны, благодаря чему могут образовывать слабые, но достаточно устойчивые водородные связи друг с другом и объединяться в кластеры.

Каждая молекула воды может связать до 4 соседних молекул, что с учетом угла H-O-H образует кластер в форме правильного тетраэдра, в основании которого атом кислорода исходной молекулы, а на вершинах — атомы кислорода соседних молекул:

При замерзании воды тетраэдры являются основой для формирования кристаллической решетки льда и предопределяет шестигранность снежинок. Но и в жидкой воде возникновение водородных связей между несколькими тетраэдрами может образовывать кластеры из десятков и даже сотен молекул. Данное явление позволяет объяснить необычные свойства воды, такие как высокая температура кипения, теплоемкость, аномальная зависимость плотности от температуры и др.

Однако нет методов, позволяющих зафиксировать, непосредственно визуализировать и измерить кластеры в силу их быстрой изменчивости. За микросекунды кластеры могут распадаться и взаимодействовать друг с другом, а свободные молекулы воды постоянно связываются и высвобождаются. Незначительное физическое или химическое воздействие на воду неизбежно изменяет ее кластеризацию.

Возможно ли, что кластеризация воды может обеспечивать ей гипотетическую способность запоминать когда-то растворенные в ней вещества, тем самым приобретая терапевтические свойства? На мой взгляд слишком смелое предположение, особенно, если учесть, что в капсулах оциллококцинума нет ни действующего вещества, ни даже воды. Но ведь для того и существует наука, чтобы озвучивать, а затем доказывать самые смелые гипотезы. Пусть невозможно непосредственно прочесть гипотетическую запись в воде о когда-то растворенных в ней веществах, зато мы можем определить эффективность гомеопатического препарата в исследованиях.

Исследования эффективности

За многолетнюю историю препарата было проведено 6 рандомизированных, плацебо-контролируемых исследования: 2 — профилактических на 327 человек в России и 4 — клинических на 1196 человек во Франции и Германии. Применение Оциллококцинума с целью профилактики гриппа не демонстрировало преимущества по сравнению с плацебо. Исследование Оцииллококцинума в терапии гриппа в первые 48 часов применения показало увеличение частоты ремиссии симптомов на 7,7%, однако контроль на 3, 4 и 5 сутки не демонстрировал значимых различий с плацебо. При этом международное сообщество Cochrane низко оценивает качество проведенных исследований.

Неудовлетворительные результаты испытаний гомеопатических препаратов сами гомеопаты объясняют тем фактом, что правила выполнения клинических исследований нарушают принципы их назначения в гомеопатической практике. Врач-гомеопат сообразно своему опыту и интуиции индивидуально подбирает действующее вещество, следуя принципу подобия наблюдаемым симптомам и самостоятельно готовит его разведение соответственно степени выраженности этих симптомов. Данные условия затруднительно осуществить в рамках крупного клинического исследования с соблюдением канонов доказательной медицины.

Заключение

Придуманный когда-то в качестве вакцины оциллококцинум не имеет никакого отношения к современной медицине. Да и гомеопаты считают, что данный препарат дискредитирует гомеопатию и противоречит ее принципам, так как готовая форма продается в стандартном разведении и запатентована производителем, что делает невозможным индивидуальный подход к пациенту. В таком случае возникает вопрос, что же из себя представляет оциллококцинум?

Ответ на этот вопрос буквально следует из инструкции: «Вспомогательные вещества: сахароза 850 мг, лактоза 150 мг». Учитывая массу капсулы 1 000 мг, производитель фактически продает сахар по цене 50 000 руб. за кг. Столь выгодную торговлю сахаром можно объяснить агрессивным продвижением препарата среди врачей медицинскими представителями, которые на своем форуме смеются над наивными покупателями и называют препарат «мелом» (жаргонизм — пустышка, плацебо). А если вам или вашим знакомым оциллококцинум «помог», то это скорее всего совпадение его применения с самопроизвольным выздоровлением и эффект плацебо.

Однако это не все, что купила та пенсионерка в аптеке — у нас на севере пенсионеры зажиточные. Врач рекомендовал ей Анаферон, Полиоксидоний и еще какой-то иммуномодулятор.