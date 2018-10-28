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Американцы разработали быстрое лекарство от гриппа
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Американцы разработали быстрое лекарство от гриппа 

Новая Кубань 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Ученые нашли быстрый и дешевый способ избавится от сезонного заболевания. Теперь это можно сделать при помощи одной таблетки. Впервые за двадцать лет американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) дало добро на применение сверхэффективного противовирусного лекарства. Препарат под названием «Ксофлюза» не требует курсового применения, выздоровление наступает после применения всего одной таблетки.
Однако стоит отметить, что в данном случае речь не идет о чуде. Новая медицинская разработка не может провести полноценную противовирусную терапию, а способна лишь сократить общее время лечения примерно на 33–35 часов. Препарат «Ксофлюза» наделен более высокой активностью и быстрее подавляет вирусную активность, нежели его аналоги. Новый препарат способствует блокировке размножения вирусов и перезагрузке иммунной системы.
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