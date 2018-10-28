5 самых масштабных эпидемий в СССР

Несмотря на развитие здравоохранения в СССР нашу страну периодически охватывали эпидемические вспышки. О случаях массовых заболеваний власти старались умалчивать, поэтому у нас до сих пор нет точной статистики жертв эпидемий.

Грипп

Впервые советская Россия столкнулась с эпидемией гриппа в 1918-1919 годах, когда на планете свирепствовала «испанка». Она считается самой массовой пандемией гриппа в истории человечества. Только к маю 1918 года в Испании этим вирусом было заражено около 8 млн человек (39% населения).

По некоторым данным за период 1918-1919 годов по всей планете вирусом гриппа было заражено более 400 млн человек, около 100 млн стали жертвами эпидемии. В советской России от «испанки» умерло 3 млн человек (3,4% населения). Среди наиболее известных жертв — революционер Яков Свердлов и военный инженер Петр Капица

В 1957 и 1959 годах Советский Союз захлестнули две волны пандемии Азиатского гриппа, подъем заболеваемости пришелся на май 1957 года, а к концу года в нашей стране гриппом болело не менее 21 млн человек.

В следующий раз вирус гриппа поразил Советский Союз в 1977-78 годах. Пандемия началась в нашей стране, за что и получила название «русский грипп». Самое страшное, что этот вирус косил преимущественно молодых людей в возрасте до 20 лет. В СССР статистика заболеваемости и смертности от этой пандемии скрывалась, в мире жертвами «русского гриппа» стали, по крайней мере, 300 тыс. человек.

Менингит

В нашей стране менингит справедливо считают болезнью скученности и плохих жилищных условий. Болезнь, летальность от которой считается одной из самых высоких в мире, приходила всегда неожиданно и также внезапно исчезла.

Менингит до сих пор является для эпидемиологов загадкой. Известно, что возбудитель постоянно живет «среди нас». Ежегодно его носителями являются от 1 до 10% россиян, но чаще всего никак не проявляя себя, под действием иммунных сил организма он погибает.

Впервые эпидемия менингита была зафиксирована в СССР в 1930-40-е годы. «Заболеваемость менингитом в те годы была колоссальной, — отмечает микробиолог Татьяна Чернышова . — Если сегодня серьезную озабоченность врачей вызывает количество заболевших, равное 2,9 человек на 100 тысяч населения, то тогда эта цифра была больше — 50 на 100 тысяч».

Эпидемию связывали с большими миграционными потоками населения страны, которые хлынули на социалистические стройки, позднее болезнь активно распространялась в казармах Великой Отечественной войны и в бараках послевоенных строек. Впрочем, после войны болеть было особенно некому, и эпидемия пошла на убыль.

Однако в 60-х годах менингит вернулся, многие врачи, впервые столкнувшиеся с болезнью, даже не знали ее симптомов. Причину вспышки эпидемиологам удалось определить только в 1997 году, когда ученые уже всерьез занялись всеми разновидностями менингококков. Оказалось, что причиной заболевания стал вирус, впервые появившийся в Китае в середине 1960-х годов и случайно занесенный в СССР.

Чума

В Советском Союзе чума считалась пережитком прошлого, хотя узкому кругу специалистов были известны все чумные эпидемии в СССР. Природным очагом чумы зачастую выступали регионы Средней Азии, Казахстана и Закавказья.

Первой эпидемией чумы в СССР считают вспышку ее легочной формы в Приморском крае в 1921 году, пришедшей из Китая. А дальше она появлялась с пугающей регулярностью:

1939 год — Москва; 1945 — юг Волжско-Уральского региона, Средняя Азия; 1946 — Прикаспийская зона, Туркмения; 1947–1948 — Астраханская область, Казахстан; 1949 — Туркмения; 1970 — Приэльбрусье; 1972 — Калмыкия; 1975 — Дагестан; 1980 — Прикаспийская зона; 1981 — Узбекистан, Казахстан. И это далеко не полный перечень эпидемий чумы в СССР.

Только после распада Советского Союза вскрылась статистика. С 1920 по 1989 год чумой заболели 3639 человек, жертвами стали 2060. Но если до войны каждая чумная вспышка уносила сотни жизней, то с середины 40-х, когда стали применять сульфидин и синьку, число жертв сократилось до нескольких десятков. С конца 50-х начали использовать стрептомицин, что позволило сократить число смертей до единиц.

Если бы не самоотверженная работа эпидемиологов, то жертв могло быть значительно больше. Деятельность врачей строго засекречивалась. Сотрудники противочумной службы не имели права рассказывать о своей работе даже близким, иначе увольняли по статье. О целях командировки специалисты нередко узнавали только в аэропорту.

Со временем в стране была создана мощная сеть противочумных учреждений, которая успешно функционирует и по сей день. Эпидемиологи проводили ежегодные наблюдения за природными очагами чумы, специальные лаборатории исследовали штаммы, выделенные из корабельных крыс, приплывших на судах из потенциально чумных стран.

Холера

Гражданская война, социальные потрясения, разруха и голод способствовали распространению в молодом советском государстве возбудителей холеры. Тем не менее, российским медикам удалось потушить наиболее серьезные очаги этой болезни. Очень скоро руководство страны отрапортовало, что с холерой в СССР покончено.

Но в середине 1960-х годов заболевание вернулось вновь. Для планеты это была уже седьмая пандемия холеры. Начавшись в 1961 году в Индонезии, зараза очень быстро расползлась по миру. В СССР первый случай заболевания холеры «эль-тор», проникшей с торговцами наркотиками с территории Афганистана, был зафиксирован в 1965 году в Узбекской ССР. На охрану карантинной зоны власти отправили 9000 тысяч солдат. Казалось, очаг был изолирован.

Однако в 1970-м году холера вновь дала о себе знать. 11 июля в Батуми холерой заболели два студента из Средней Азии, от них она стала распространяться и на местное население. Врачи считали, что очаг заразы находился у берега моря, куда сливались сточные воды.

27 июля 1970 года первые случаи заболевания холерой были зафиксированы в Астрахани, а 29 июля уже были первые жертвы болезни. Ситуация в Астрахани стала развиваться настолько стремительно, что туда был вынужден вылететь главный санитарный врач страны Петр Бургасов.

В Астраханской области в том году созрел большой урожай бахчевых культур и помидоров, однако, движение барж загруженных продуктами было заблокировано во избежание распространения болезни в другие регионы. Астрахань приняла на себя основной удар эпидемии холеры. Всего до окончания года в Астраханской области было выявлено 1120 вибриононосителей холеры и 1270 больных, из которых 35 человек умерло.

Крупные очаги холеры возникли в Нахичевани, Херсоне, Одессе. Решением Совмина СССР всем лицам, попавшим в очаги инфекции, выдавались оплачиваемые больничные листы. Перед тем, как покинуть зоны распространения инфекции все они должны были пройти обсервацию и бактериологическое обследование. Для этих целей использовали 19 морских судов, в том числе и флагманы — теплоходы «Шота Руставели» и « Тарас Шевченко ».

В очаги холеры было отгружено 7093 литров холерной вакцины, 2250 килограмм сухих питательных сред, 52428 литров жидких питательных сред, миллионы упаковок тетрациклина и огромное количество хлорной извести. Совместными усилиями эпидемию удалось приостановить. Точное число больных и погибших советские власти скрывали, однако известно, что количество жертв было менее 1% на 100 заболевших.

СПИД

До середины 1980-х годов болезнь проституток, наркоманом и гомосексуалистов для СССР была чем-то эфемерным. В 1986 году министр здравоохранения РСФСР в программе «Время» сообщал: «В Америке СПИД бушует с 1981 года, это западная болезнь. У нас нет базы для распространения этой инфекции, так как в России нет наркомании и проституции».

Еще как были. Например, в «Медицинской газете» от 4 ноября 1988 года рассказывалось о наличии нескольких публичных домов почти в самом центре Ашхабада. И это только официальные сведения. Распространение СПИДА в СССР не заставило себя долго ждать. Уже к 1988 году в СССР было выявлено более 30 инфицированных.

По данным Московского научно-практического центра наркологии первые случаи заражения ВИЧ-инфекцией среди советских граждан могли происходить вследствие незащищенных половых контактов с африканскими студентами еще в конце 70-х годов.

В 1988 году была зафиксирована первая жертва СПИДА, впрочем, ранее ставить точные диагнозы было невозможно, так как первый скрининг на ВИЧ в СССР был проведен лишь в 1987 году. Первым советским гражданином, заразившимся ВИЧ считается запорожский инженер по фамилии Красичков.

Блогер Антон Носик , лично знавший пострадавшего, рассказывал, что Красичкова направили 1984 году в Танзанию на промышленное строительство, где тот, являясь пассивным гомосексуалистом, заразился через половой контакт. Приехав в 1985 году в Москву, он «одарил» этой заразой еще 30 человек.

К моменту распада СССР было зафиксировано не более 1000 случаев заболевания СПИДОм. Но в дальнейшем, несмотря на профилактические меры и повышение сексуальной грамотности населения число заболевших ВИЧ в странах СНГ стало неуклонно расти.