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Названа новая угроза здоровью сердца
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Названа новая угроза здоровью сердца 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Швейцарского института тропиков и общественного здоровья пришли к выводу, что высокий уровень городского шума значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи проанализировали 19,2 тысячи смертельных случаев, зафиксированных в Швейцарии с 2000-го по 2008 год. Специалисты определили связь нарушений работы сердечно-сосудистой системы с хроническим воздействием на организм частиц в воздухе. Оказалось, что риск сердечных приступов повышается на 5,2 процента на каждые дополнительные 10 микрограмм мелких частиц (диаметр менее 2,5 микрометра) на кубический метр.
Однако загрязнение воздуха коррелирует с уровнем шума, поскольку источником обоих факторов являются автомобили. С поправкой на шумовое воздействие риск приступов именно из-за загрязнения увеличивается лишь на 1,9 процента на каждые 10 микрограмм частиц на кубический метр. Таким образом, вероятность сбоев в работе сердца увеличивается на 2-3,4 процента на каждые 10 децибел громкости звука.
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