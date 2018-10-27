Первая помощь при укусе медузы

Отдых на море связан с риском получить укус медузы, это очень болезненно и неприятно. Укусы медузы редко угрожают жизни, но они приносят множество дискомфорта и при неправильном поведении портят отдых. Пик болезненных ощущений наступает спустя пять минут после укуса, боль может беспокоить беспрерывно в течение 24 часов. Что нужно делать после укуса медузы?

Выйти из воды

При малейшем подозрении на укус медузы нужно немедленно выйти из воды, чтобы она не успела ужалить еще раз. На суше проще определить, произошел ли укус на самом деле.

Не промывать укус водой

Не нужно промывать укус пресной водой, из-за этого действие яда будет усилено и боль значительно возрастет. Пораженное место можно промыть морской водой, не касаясь его голыми руками, ожог может передаться на руки.

Не нужно мочиться на жало

Все, кто смотрел сериал «Друзья», помнят эпизод, когда Монику ужалила медуза, а Чендлер вспомнил, что боль стихает под воздействием мочи. Чендлер ошибался, не нужно делать выводы о первой помощи при укусе медузы по комедийному сериалу. Моча не поможет.

Уксус или крем для бритья

Использование уксуса или уксусной кислоты помогает избавиться от боли практически мгновенно, пораженное место нужно обильно полить. Если быстро нанести на ожог крем для бритья, то нематоцисты медузы на поверхности кожи останутся целыми, то есть не разорвутся и не выпустят яд. Спустя некоторое время крем нужно стереть.

При необходимости — удалить щупальца

Если в коже остались щупальца, то их необходимо удалить. Для этого нужно промыть пораженную область морской водой, а затем наложить что-то вроде горячей грелки или поместить пораженное место под горячую воду.

Температура воздействия должна быть настолько высокой, какую только может вытерпеть человек.

Тепловое воздействие должно продолжаться не менее 20 минут, желательно держат до тех пор, пока не стихнет боль.

Обращение за медицинской помощью

Обычно при правильно оказанной первой помощи укусы проходят сами собой, раздражение на пораженной области может сохраниться на несколько дней, но с каждым днем оно будет становиться меньше. В редких случаях укус медузы приводит к тошноте и рвоте, головокружению и головной боли, судорогам, затруднениям при ходьбе. При обнаружении таких симптомов необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую больницу.