Как распознать скрытый диабет

Признаки диабета могут быть до такой степени тонкими, что носитель заболевания часто не догадывается о своем диагнозе. При сахарном диабете второго типа организм не может производить достаточное количество инсулина, уровень сахара постоянно пребывает на высоком уровне, так как глюкоза не может переработаться в энергию.

Отсутствие лечения при сахарном диабете приводит к осложнениям со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы.

Для своевременной постановки диагноза нужно регулярно проходить медосмотры со взятием крови на сахар, а также замечать изменения в работе своего организма. Эти признаки с высокой вероятностью могут указывать на наличие сахарного диабета второго типа.

Учащенное мочеиспускание

При избытке сахара в крови организм стремится избавиться от него, выводя его вместе с жидкостью. Именно поэтому первым признаком диабета является учащенное мочеиспускание, особенно в ночное время. Это повод проверить кровь на содержание сахара.

Жажда

Учащение мочеиспускание приводит к обезвоживанию, в результате появляется постоянная жажда, сухость во рту. Хуже всего, если человек не знает о диабете и утоляет жажду сладкими напитками. Уровень сахара в крови становится еще выше, заболевание прогрессирует.

Запах изо рта

При диабете запах изо рта невозможно устранить при помощи ополаскивателей и других средств. При неконтролируемом течении диабета начинается кетоз, состояние, при котором тело использует в качестве источника энергии не углеводы, а жиры. Образовавшиеся кетоны — это причина плохого запаха изо рта.

Ухудшение зрения

Жидкость и глюкоза всегда связаны между собой, при повышении уровня сахара в крови в линзе глаз начинает накапливаться лишняя жидкость. Размытость зрения, неспособность сфокусировать взгляд и близорукость — это признаки диабета.

Покалывания в конечностях

Для диабета второго типа свойственна одна из форм невропатий, когда в руках и ногах ощущаются покалывания. Дело в том, что при данном заболевании повреждаются кровеносные сосуды, приток крови к конечностям становится более слабым.

Снижение веса

Если ты не сидишь на диете, но теряешь вес, то это может указывать на множество опасных заболеваний, в том числе и на диабет. Опасным снижением веса считается 5-10% от массы тела за шесть месяцев. При диабете тело не может использовать глюкозу, как источник энергии, ему приходятся сжигать собственные жиры и даже мышцы.

Стрессовое состояние

Когда тело не может получать энергию из привычного источника, человек чувствует себя усталым. Постоянная усталость, вялость и обезвоживание приводят к истощению и высокому уровню стресса. Таким образом, стрессовое состояние без объективных причин тоже может указывать на наличие диабета.