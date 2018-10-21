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Когда простуда дает опасные осложнения
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Когда простуда дает опасные осложнения 

ИД «Собеседник» 47 минут назад
Фото: depositphotos.com
ОРВИ, которыми мы будем активно болеть в ближайшие полгода, обычно проходят без особых проблем. Но не всегда.
Есть такое понятие, как «красные флаги» — так врачи называют тревожные симптомы, которые сигналят, что надо показаться врачу. В случае с ОРВИ — и в том числе гриппом — они выглядят так:
Держится температура. Если она выше 38 градусов и в течение трех дней не опускается ниже, или, наоборот, повышается, или снизилась до нормальной, а потом снова подскочила — это повод насторожиться.
Появилась одышка. Проблемы с дыханием на фоне ОРВИ — любые и на любом сроке — нехороший симптом, который ни в коем случае нельзя игнорировать.
Сыпь или рвота. Любые высыпания и пятна на коже при повышенной температуре — повод не просто добраться до врача, а сразу вызвать скорую помощь (особенно если сыпь не бледнеет при нажатии). К сожалению, как ОРВИ, начинаются и такие болезни, как менингит.
Посторонние звуки при дыхании. Насторожить должны любые — свист, хрип, лающий кашель и пр. У детей на фоне вирусных инфекций бывает ложный круп — с этим сразу в скорую.
Боль в животе, стул с кровью или диарея. Не надо вспоминать, что было съедено накануне, — это «красный флаг» что для детей, что для взрослых.
Очень плохое самочувствие. Бывает так, что вроде бы ничего особенного не происходит, но чувствует себя человек откровенно плохо. И в этом случае тоже надо показаться врачу.
«Красные флаги» — признак того, что ОРВИ, возможно, дала осложнение или это вовсе не ОРВИ, а другое, более серьезное заболевание. В общем, нужно разбираться.
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