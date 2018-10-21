Как распознать депрессию

Осень — унылая пора. Многие жалуются на осеннюю депрессию. Психиатры говорят, что это только повод оправдать плохое настроение. На самом же под этим скрывается клиническая депрессия, которая относится к виду тяжелого заболевания.

Она бывает двух видов. Первая возникает, как реакция на стрессовую ситуацию. Умер близкий человек, уволили с работы. Такие состояния лечить проще. Помогают антидепрессанты и консультации со специалистом. Второй тип — более коварный. Болезнь появляется как будто на пустом месте. У человека в жизни все хорошо: семья, работа, достаток. И вдруг он впадает в уныние.

News.ru расспросил врача-психиатра Алексея Магалифа, как вовремя распознать клиническую депрессию, и чем она отличается от апатии, уныния или банальной лени.

Как рассказал эксперт, клиническая депрессия связана со сбоями структур мозга, ответственных за настроение человека.

«Нарушается передача импульса с клетки на клетку в результате разбалансировки веществ, которые называются нейромедиаторами», — объяснил врач механизм заболевания.

Тогда у человека возникает постоянное чувство тоски, необъяснимое чувство тревоги, полностью пропадает интерес к жизни. Больной даже ощущает тревогу физически.

Заторможенность — отличительная особенность людей, находящихся в клинической депрессии. Человек начинает «тормозить» на всех уровнях: интеллектуальном, двигательном, эмоциональном. Если же вы с трудом высиживаете на работе, а потом радостно бежите на встречу с друзьями — это не депрессия. Максимум — тоска и усталость.

«У человека возникает ощущение тупости. Ему крайне тяжело думать, все делает через «не могу». Он не может сделать элементарные вещи, помыть пол, например, или сходить в магазин» — объясняет Алексей Магалиф.

Больного не радует ничего: ни вкусная еда, ни хорошее кино, ни красивая одежда. Не приносит радость даже алкоголь.

Отличие клинической депрессии от банальной грусти — она распространяется на все сферы жизни. Под час больные люди могут лежать долго на диване и смотреть в одну точку.

Еще одно отличие клинической депрессии от апатии — скорость протекания. Плохое настроение обязательно сменится хорошим. Через час, день, неделю. Депрессия забирает в свои лапы надолго. Она длится месяцами. Никакие разговоры по душам не помогут её преодолеть. Только лекарственные препараты и квалифицированная помощь психиатра.

«Больным вообще непонятна радость как эмоция. Они воспринимают мир, как черно-белое кино», — рассказал Алексей Магалиф.

Страдающие клинической депрессией, в отличие от просто хандрящих, не способны влюбиться. У них нет для этого сил и внутренних ресурсов. Более того, у многих из них полностью пропадает сексуальное влечение.

Клиническая депрессия особенно не любит утро и день. В первую половину дня человек находится на пике уныния. После обеда обстановка в его голове нормализуется. Ближе к ночи больной находится на пике активности.

Еще одна особенность клинической депрессии — она вызывает множество соматических симптомов. У больного вдруг начинаются проблемы с пищеварением (запор или диарея), головные боли, даже боли в сердце. Если у человека серьезно «пошатнулось» здоровье, а врачи не находят причин, возможно это проявление клинической депрессии. Вылечите душу — восстановится тело.