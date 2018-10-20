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Почему мужчины хуже женщин переносят болезнь
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Почему мужчины хуже женщин переносят болезнь 

Умная 7 часов назад
Фото: Умная
Если женщина при недомогании берет больничный, чтобы успеть не только сходить к врачу, но и сделать все откладываемые на потом дела по хозяйству, то среднестатистический мужчина обычно ложится в кровать с выражением предсмертной муки на лице уже при температуре 37,2. Знакомая картина? Неужели мужчины и правда так тяжело переносят болезни? Или это капризы сильной половины человечества?
Оказывается, у такого явления есть две составляющие: медицинская и психологическая. И обе эти составляющие дают основания считать, что природа предусмотрела более сильную защиту женского организма. Что, в общем-то, и логично — роль «слабого пола» в вынашивании потомства заставляет организм функционировать на максимуме возможностей. И поскольку женщина передает своему потомству патогенные микробы, ее организм должен иметь стойкую защиту от неблагоприятных факторов.
Результаты исследований на мышах, проведенных в известной клинике Мейо в городе Рочестер, США, были опубликованы в журнале Brain, Behavior and Immunity. Наблюдение за поведением грызунов, зараженных штаммом, сходным с вирусом гриппа, показало: самцы явно демонстрировали больше симптомов болезни, чем самки. У грызунов мужского пола была выше температура, сильнее лихорадка и воспалительные процессы, больше времени требовалось для полного выздоровления.
Более детальное изучение выявило и зависимость тяжести течения болезни и уровня тестостерона. Чем выше уровень мужского полового гормона, тем слабее иммунитет, и наоборот. Ученые уверены, что у людей имеется абсолютна та же зависимость.
При этом главный врач Центра по изучению рака в Великобритании профессор Питер Джонсон отметил интересную гендерную особенность. Пока мужской гормон активно показывает себя во внешних проявлениях в виде волосяного покрова на теле и в усиленном либидо, он оставляет организм незащищенным для бактерий и вирусов. Как только иммунитет начинает расти, тестостерон падает. У женщин иммунитет в принципе выше, чем у мужчин, поскольку женский половой гормон эстроген призван защищать организм «хозяйки», повышая сопротивляемость иммунной системы. Впрочем, и тут не все гладко: сильный иммунитет может навредить организму, вызывая аутоиммунные заболевания.
Профессор Сабра Клейн из США считает, что мужской организм более активно реагирует на попадание в организм вирусов или микробов, даже если до болезни дело не доходит. Эта излишняя активность и приводит к угнетенному внешнему состоянию, которое женщины часто принимают за капризы.
Однако и мужским капризам психологи находят оправдание. Исследования показывают, что среднестатистический мужчина намного реже обращается к врачу, чем среднестатистическая женщина. И если болезнь при отсутствии должного лечения протекает тяжело, в следующий раз мужчина уже опасается повторения такого состояния, заранее невольно настраиваясь на худшее.
Ученые из Кембриджского университета выдвинули теорию, что эволюция ослабила иммунитет мужчин и из-за их склонности к рискованным действиям. Между прочим, даже руки мужчины моют реже, чем женщины. Получается, чем ниже уровень самосохранения, тем меньше поддержки извне, в том числе от природных факторов. И даже при незначительном заболевании реакция на него мужчины куда острее, чем женщины. Как эмоциональная, так, увы, и физиологическая.
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