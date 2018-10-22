5 доказанных способов укрепить иммунитет

Наступила осень, и помимо золотых листьев и умопомрачительных закатов принесла с собой всепроникающий ледяной ветер, резкие перепады погоды и доносящийся отовсюду кашель. А значит, сейчас самое время озаботиться укреплением собственного иммунитета, ведь на нас надвигается сезон гриппа и простуд.

Существует множество мифов и заблуждений об иммунной системе, но по-настоящему работающих способов повысить иммунитет не так уж много: это определенный образ жизни и нужные препараты . Давайте разберемся поподробнее.

Питание

Здоровый полноценный рацион — первый и важный шаг на пути к укреплению иммунитета. Чтобы клетки иммунной системы функционировали нормально, они должны в достаточном количестве получать белки, минералы и витамины. Осенью мясо, рыбу и бобовые нужно есть каждый день. Витамин А — лучшая защита клеток вилочковой железы — в большом количестве содержится в овощах желтого и красного цвета (морковь, перец, тыква), шпинате, печени, яйцах, томатном соке. Витамин Е — в растительных маслах. Пользу витамина С сложно переоценить, но помимо цитрусовых, о которых знает каждый, его можно получить из квашеной капусты, шиповника, клюквы, редьки и хрена. А заправить овощной салат лучше петрушкой — абсолютным лидером по содержанию витамина С. Витаминов группы В много в бобовых, в крупах, в яйцах, в любой зелени и в орехах. Чеснок, лук, имбирь — натуральные богатые фитонцидами биостимуляторы иммунной системы — тоже нужно обязательно включить в ежедневное меню, как и кисломолочные продукты, которые способствуют заселению желудочно-кишечного тракта полезными бактериями.

Активность

Не секрет, что спорт всегда способствует укреплению здоровья. Но что делать обычному горожанину, не спортсмену, если на серьезные занятия нет ни времени, ни сил? Существует несколько незатратных способов обеспечить организму дополнительную подпитку в сложное для него время. Идеальный вариант — недолгая пробежка по утрам. Она обогатит кровь кислородом и улучшит функционирование моноцитов и других клеток иммунной системы. Если же желание остаться дома пересиливает благородные порывы, сделайте зарядку. Всего 20 минут в день, а польза для здоровья и фигуры колоссальная.

В случае, если вы не готовы даже на зарядку — просто ходите пешком. Такие прогулки помогут укрепить иммунитет, избавиться от лишних килограммов, приведут в тонус мышцы и поднимут настроение. Но имейте в виду, чтобы активизировать сердечно-сосудистую и иммунную системы, ходить нужно не меньше 30-40 минут подряд.

Спокойствие и сон

Один из самых главных врагов иммунитета — это стресс, потому что при стрессе вырабатываются определенные гормоны (глюкокортикоиды), которые подавляют иммунную систему. Если вы живете в состоянии постоянного нервного напряжения и имеете привычку переживать по поводу и без — с этим нужно что-то делать, ведь тем самым вы подвергаете себя повышенному риску заболеть гриппом или ОРВИ. Найдите свой способ бороться со стрессом — кому-то помогают теплые расслабляющие ванны, кому-то смех (кстати, он влияет на организм так же благотворно, как физические упражнения), кто-то заводит кошку и снимает стресс после напряженного дня, почесывая за ухом мурчащего уютного зверя.

Отдельную строчку в методах борьбы со стрессом занимает полноценный сон. Чтобы организм работал нормально, взрослому человеку нужно спать около восьми часов в сутки, в то время как современный горожанин в среднем спит пять-шесть часов. Хронический недосып расшатывает нервную систему, обостряет хронические заболевания и делает организм более восприимчивым к инфекциям.

Закаливание

О пользе закаливания знают все, но многие думают, что смысл закаливания — это приучение себя к холоду. На самом деле закаливание — это тренировка способности организма, а особенно его слизистых оболочек, мгновенно реагировать на резкую смену температуры как в случае ее падения, так и наоборот. Закаливание — хороший способ повысить иммунитет. Не обязательно (и даже нежелательно) нырять в прорубь и бегать по снегу босиком, вполне достаточно контрастного душа. Причем к нему нужно привыкать постепенно — не обливаться сразу ледяной водой, а день ото дня понемногу понижать температуру. Если вам сложно решиться на контрастный душ сразу — привыкайте постепенно. Начните с того, чтобы обливать попеременно горячей и холодной водой руки от кистей до локтей, потом добавьте обливание ног до коленей, и постепенно доведите процедуру до принятия полноценного душа. Вы удивитесь, как благодарно будет вам ваше тело!

Трекрезан

Будем реалистами. Мы можем очень постараться помочь своему организму выстоять в сезон вирусов и простуд, но, вероятнее, всего, у нас не получится в один день начать идеально питаться, отказаться от вредных привычек, начать ежедневно бегать по утрам и полностью убрать из жизни стресс и недосып. А значит, к комплексу усилий по ведению здорового образа жизни нужно добавить профилактику — средство , укрепляющее иммунитет безотносительно того, остались ли в нашей жизни неблагоприятные факторы.

Трекрезан — это препарат двойного действия, рекомендованный НИИ Гриппа для лечения и профилактики заболевания, то есть для его приема не нужно ждать симптомов болезни — наоборот, заблаговременный курс препарата поможет вашей иммунной системе в борьбе с ежедневными атаками вирусов. Трекрезан стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет, активизирует выработку интерферонов, повышает работоспособность и устойчивость организма, обладает адаптогенным действием (стабилизирует мембраны клеток, оказывает антиоксидантный эффект, стимулирует синтез внутриклеточных и иммунных белков).

Иными словами, он одновременно восстанавливает и укрепляет иммунитет и повышает работоспособность и устойчивость к неблагоприятным воздействиям. Его нужно применять курсом в качестве профилактики в холодное время года, при первых признаках простуды или гриппа (облегчает и убыстряет течение болезни), во время восстановительного периода (повышает работоспособность, снижает риск повторного инфицирования) и в период повышенных умственных или физических нагрузок.

Не стоит дожидаться, когда вирус доберется до вас — укреплять иммунитет нужно начинать уже сейчас, и тогда вы сможете в полной мере насладиться красками этой прекрасной осени. Дальше Трекрезана простуде не пройти.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.