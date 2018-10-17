Что случилось с импортными вакцинами от гриппа

Прививочная кампания в этом году началась с шумихи вокруг вакцин. Во многих медучреждениях, где раньше предлагали привиться от гриппа как отечественными, так и импортными, пациентам объявляли, что выбирать не из чего — будут только первые. В других объясняли, что импортная вакцина будет, но срок неизвестен, зато известно, что на всех ее точно не хватит. Слухи заставили поволноваться тех, кто вакцинируется от гриппа ежегодно и прежде имел возможность выбора.

Такая ситуация сложилась из-за того, что с российского рынка действительно ушла одна из двух импортных вакцин, привиться которыми можно было в прежние годы, — голландский «Инфлювак». Причина в цене — в случае с вакцинами от гриппа она регулируется государством. То, что в новых условиях рынка многим иностранным производителям невыгодно поставлять лекарственные препараты — совсем не новость. Некоторые предпочитают вообще уйти с рынка.

Из импортных вакцин осталась лишь французская «Ваксигрипп», однако в том же объеме, что и в предыдущие годы. Не все медучреждения, желавшие ее закупить, смогли это сделать — и не всем пациентам, желавшим ее получить, это удалось.