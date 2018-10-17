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Что случилось с импортными вакцинами от гриппа
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Что случилось с импортными вакцинами от гриппа 

ИД «Собеседник» 5 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
Прививочная кампания в этом году началась с шумихи вокруг вакцин. Во многих медучреждениях, где раньше предлагали привиться от гриппа как отечественными, так и импортными, пациентам объявляли, что выбирать не из чего — будут только первые. В других объясняли, что импортная вакцина будет, но срок неизвестен, зато известно, что на всех ее точно не хватит. Слухи заставили поволноваться тех, кто вакцинируется от гриппа ежегодно и прежде имел возможность выбора.
Такая ситуация сложилась из-за того, что с российского рынка действительно ушла одна из двух импортных вакцин, привиться которыми можно было в прежние годы, — голландский «Инфлювак». Причина в цене — в случае с вакцинами от гриппа она регулируется государством. То, что в новых условиях рынка многим иностранным производителям невыгодно поставлять лекарственные препараты — совсем не новость. Некоторые предпочитают вообще уйти с рынка.
Из импортных вакцин осталась лишь французская «Ваксигрипп», однако в том же объеме, что и в предыдущие годы. Не все медучреждения, желавшие ее закупить, смогли это сделать — и не всем пациентам, желавшим ее получить, это удалось.
Кроме импортной, есть три отечественные противогриппозные вакцины: «Гриппол», «Совигрипп» и «Ультрикс». Все они содержат те штаммы вируса, что были рекомендованы ВОЗ для нынешнего сезона. Однако есть различия в количестве антигена, который отвечает за формирование иммунитета к вирусу гриппа: в первой вакцине по 5 мкг антигена каждого штамма, во второй — по 5 мкг гриппа А и 11 мкг гриппа В, обе содержат адъювант — вещество для усиления иммунного ответа. В третьей — по 15 мкг антигена, как и в импортных вакцинах, что соответствует рекомендациям ВОЗ. Выбор невелик, однако что-то из отечественных вакцин, как правило, есть в наличии и в поликлиниках для вакцинации по ОМС, и в коммерческих медцентрах.
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