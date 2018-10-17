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Спорт поможет справиться со стрессом
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Спорт поможет справиться со стрессом 

Anews 7 часов назад
Фото: Anews
Современные исследования четко дают понять, что физические упражнения уменьшают стресс и беспокойство. Как это происходит? Дело в том, что во время занятий спортом в организме человека вырабатывается гормон серотонин, его ещё называют «гормоном счастья». Именно он отвечает за хорошее настроение после тренировок.
Как ни странно, но физические упражнения помогают расслабиться. Опытные атлеты говорят в таких случаях о послетренировочной эйфории.
Кроме того, занятия спортом заставляют гордится собой: вместо отдыха на диване за просмотром телевизора человек дошёл до зала и потренировался. В такие моменты каждый чувствует себя молодцом и он уверен, что в силах справится с любыми сложностями. Это немаловажный пункт для достижения уверенности в себе.
Ещё один плюс от таких упражнений — это улучшение качества тела. Регулярные тренировки укрепляют мышцы и держат в тонусе все тело. Смотря в зеркало, человек будет доволен тем, как он выглядит, а это важная составляющая профилактики стресса.
Наконец, исследования показывают, что тренировки в умеренных количествах и в правильное время суток, помогают улучшить сон. Качественный отдых ночью позволяет контролировать эмоции и, следовательно, это ещё одно доказательство того, что физические упражнения помогают снизить стресс.
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