Как не допустить появления меланомы

Меланома — злокачественное новообразование на коже, появляющееся чаще всего у людей с наследственной предрасположенностью ДНК-клетки. Заболевание способно за считанные месяцы вызвать метастазы и привести к летальному исходу.

Генетики занялись вопросом изучения темы и провели массовые анализы по методу генотипирования, в изучении факторов развития меланомы участвовали более тысячи человек возрастом от 18 до 45 лет разного типа кожи. Процесс диагностирования следующий: в полученную кровь вводят антитела, которые дают определенную реакцию.

Исследователи вынесли заключение, что около 2% клиентов имеют маркер rs17119461, заметно повышающий риски. Ученые выявили частоту появления мутаций, связанных с мультифакторной формой меланомы. Среди них был полиморфоз rs910873, который повышает риск развития меланомы в 1,7 раза, а также rs258322 — при нем заметно повышение риска в 2 раза.

Согласно фенотипическим признакам, люди с 1 и 2 типом кожи (светловолосые, рыжие, с голубыми или светло-карими глазами, белой не загорающей кожей) более подвержены этим заболеваниям. Но необходим также фактор развития заболевания — повреждение кожи ультрафиолетовым излучением. Рекомендации данному фенотипу:

Крема с высоким фактором SPF (50+). Клинические испытания показали, что в составе должны содержаться натуральные компоненты: мексорил, оксид титана, оксибензон, авобензон.

Не следует находиться на солнце с 11:00 до 16:00. Ультрафиолет сожжет кожу даже при облачной погоде.

1 и 2 фенотипу следует отказаться от солярия навсегда. За очень короткий промежуток времени кожа получает огромную дозу излучения. Это делает посещение солярия таким же опасным, как и пребывание на открытом солнце.

При подозрениях на проблемы с кожей, необходимо сразу записаться к дерматологу. При ранней диагностике меланома — совсем не страшное явление, излечимое в 90% случаев.

Регулярно осматривать кожу на появление родинок, красных точек, любым быстрым изменениям кожного покрова.

Особенно актуален вопрос меланомы в России 22 мая — в этот день проводят бесплатные консультации клиентов, тогда же выпускают статистику за последний год и дают новые рекомендации по уходу за телом.