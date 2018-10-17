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Как не допустить появления меланомы
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Как не допустить появления меланомы 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
Меланома — злокачественное новообразование на коже, появляющееся чаще всего у людей с наследственной предрасположенностью ДНК-клетки. Заболевание способно за считанные месяцы вызвать метастазы и привести к летальному исходу.
Генетики занялись вопросом изучения темы и провели массовые анализы по методу генотипирования, в изучении факторов развития меланомы участвовали более тысячи человек возрастом от 18 до 45 лет разного типа кожи. Процесс диагностирования следующий: в полученную кровь вводят антитела, которые дают определенную реакцию.
Исследователи вынесли заключение, что около 2% клиентов имеют маркер rs17119461, заметно повышающий риски. Ученые выявили частоту появления мутаций, связанных с мультифакторной формой меланомы. Среди них был полиморфоз rs910873, который повышает риск развития меланомы в 1,7 раза, а также rs258322 — при нем заметно повышение риска в 2 раза.
Согласно фенотипическим признакам, люди с 1 и 2 типом кожи (светловолосые, рыжие, с голубыми или светло-карими глазами, белой не загорающей кожей) более подвержены этим заболеваниям. Но необходим также фактор развития заболевания — повреждение кожи ультрафиолетовым излучением. Рекомендации данному фенотипу:
Крема с высоким фактором SPF (50+). Клинические испытания показали, что в составе должны содержаться натуральные компоненты: мексорил, оксид титана, оксибензон, авобензон.
Не следует находиться на солнце с 11:00 до 16:00. Ультрафиолет сожжет кожу даже при облачной погоде.
1 и 2 фенотипу следует отказаться от солярия навсегда. За очень короткий промежуток времени кожа получает огромную дозу излучения. Это делает посещение солярия таким же опасным, как и пребывание на открытом солнце.
При подозрениях на проблемы с кожей, необходимо сразу записаться к дерматологу. При ранней диагностике меланома — совсем не страшное явление, излечимое в 90% случаев.
Регулярно осматривать кожу на появление родинок, красных точек, любым быстрым изменениям кожного покрова.
Особенно актуален вопрос меланомы в России 22 мая — в этот день проводят бесплатные консультации клиентов, тогда же выпускают статистику за последний год и дают новые рекомендации по уходу за телом.
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