5 лекарств, которым не место в вашей аптечке

Сэкономьте деньги на бесполезных препаратах

1. Противовирусные препараты

Самый распространенный диагноз в осенне-зимний сезон — ОРВИ. Поставив его, врач бодро выписывает вам рецепты на 5—6 препаратов, с помощью которых вы победите опасный вирус. Однако, как доказали ученые, противовирусных лекарств не существует, они не эффективны. Болезнь проходит сама через неделю и лечить ее нет никакой необходимости.

2. Средства от кашля

Кашель — одно из самых неприятных проявлений простуды, но он полезен. С его помощью выводится мокрота и очищаются дыхательные пути, поэтому не стоит от него избавляться.

3. Отхаркивающие средства

От этой химии нет никакой пользы. Такого же, и даже лучшего эффекта вы достигните, если будете пить много жидкости, например, чай с медом.

4. Адсорбенты

Чудодейственная сила активированного угля сильно преувеличена. Он поможет вывести токсичные вещества в первые минуты отравления, до того, как они всосались в кишечник. И действует он лишь при некоторых видах отравлений, например, при алкогольном — бесполезен.

5. Сердечные капли

А вот в этом случае, можно уже говорить не о бесполезности, а о вредности. Входящий в состав сердечных капель фенобарбитал запрещен во многих странах мира, либо выписывается только по рецепту. При постоянном применении это вещество может вызывать депрессию и бессонницу.