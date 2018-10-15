Похудение после менопаузы защищает от рака груди

Потеря веса после наступления менопаузы снижает риск развития рака груди, как установили ученые из США.

Статистика показывает, что большинство женщин после вступления в менопаузу набирает вес, что связано с замедлением метаболической активности организма. Риск рака груди у представительниц прекрасного пола также вырастает именно после менопаузы. И вот теперь американские ученые, проанализировав информацию по более чем 61 тысячам женщин, пришли к выводу, что потеря веса после менопаузы снижает опасность опухолей молочных желез.

Науке и раньше было известно о том, что лишний вес и ожирение прочно связаны с опасностью развития опухолей груди. Однако прежние исследования, которые пытались выяснить, как влияет потеря веса у женщин постклимактерического периода на риск рака груди, приходили к противоречивым результатам. И вот теперь исследователи смогли получить удовлетворительный ответ на этот вопрос.

В наблюдениях приняли участие женщины, ранее не сталкивавшиеся с подобными опухолями и имевшие нормальные результаты маммограмм. Исследователи тщательно зафиксировали их массу тела, рост и другие параметры на момент начала исследования, а затем еще через три года. Выяснилось, что если женщина худела после наступления менопаузы хотя бы на 5%, то риск рака груди у нее сокращался на 12% по сравнению с теми женщинами, у которых вес оставался стабильным.