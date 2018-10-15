Как прикус влияет на здоровье

Красивая улыбка — маркер физического здоровья, именно поэтому ровные жемчужные зубы кажутся нам привлекательными. WomanHit.ru узнал, что нужно сделать, чтобы их выровнять

Определить правильный прикус довольно легко: нужно сомкнуть челюсти, оголить зубы и посмотреть в зеркало. Верхний ряд зубов должен находить на нижний, при этом верхние зубы должны сочетаться с аналогичными нижними, а коренные должны плотно соприкасаться. Считается, что неправильный прикус — наследственная проблема. Но такое случается в очень редких случаях. Чаще всего подобные проблемы возникают из-за вредных привычек, неправильного образа жизни и несбалансированного питания. Например, многие мамы кормят малышей протертой едой, когда у них уже есть зубы. Это неправильно — зубы должны получать нагрузку. Также прикус может быть сформирован неправильно, если ребенок постоянно дышит ртом; у него короткая уздечка, которую вовремя не подрезали; он долго сосал соску-пустышку, или палец, или резиновую игрушку. В любом случае уже в год ребенка нужно показать стоматологу и делать это регулярно. Специалист может заметить начало возникающей проблемы.

Елена Витальевна Тереньтьева, функциональный стоматолог:

— Для тела самое главное — выжить. Это значит нормально дышать, жевать, глотать и — социальная часть выживания — говорить. Все эти четыре функции связаны с полостью рта. Прикус выполняет роль шасси самолета для черепа. Две тысячи раз в день мы глотаем. Кроме того, верхушки зубов, оси зубов верхней челюсти оказывают воздействие на мозговую оболочку. Если зубы скучены, растут криво, то мозговая оболочка, позвоночный канал, крестец, спинной мозг и все основные нервы тоже страдают. Человек может мучиться от головных болей, болей в шее, плечах, спине. Устранить эту проблему можно, только если выстроить верный баланс в теле. Это можно сделать в любом возрасте с помощью остеопатии и функциональной стоматологии. С помощью определенных упражнений и в некоторых случаях ношения специальных аппаратов. Одно из упражнений для правильной балансировки: возьмите пуговицу, сквозь нее пропустите нитку (нитка нужна, чтобы не проглотить пуговицу) и прижмите языком к нёбу. В таком положении нужно сглатывать 100 раз для начинающих и детей и 200 раз всем остальным. Делать это нужно сидя и стоя, прижимаясь к стене. Хороший результат — одна минута. Если человек будет выполнять их каждый день, то зубы и кости черепа начнут двигаться и примут правильное положение. Поскольку в организме все взаимосвязано, это помогает решить многие проблемы опорно-двигательного аппарата.