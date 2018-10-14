Как распознать болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Вопреки распространенному мнению, что этот недуг — проблема стариков, он может начать «косить» людей с 25 лет. Как опознать эту болезнь и можно ли ее побороть?

Не так давно — 21 сентября — отмечался Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера — самым частым видом деменции (приобретенного слабоумия), от которой, по прогнозу ВОЗ , в 2050 году на Земле будут страдать около 115 млн человек. Причиной 60-70 процентов всех случаев деменции является болезнь Альцгеймера — недуг нервной системы, в ходе которого гибнут нервные клетки. Впервые оно было описано в 1907 году психиатром из Германии Алосом АЛЬЦГЕЙМЕРОМ. Точная причина гибели нейронов у больных не известна и на сегодняшний день.

Симптомы чаще всего появляются в возрасте шестидесяти лет и старше, хотя иногда диагностируют и раннюю стадию, признаки которой впервые проявляются уже в раннем возрасте (от 25 лет). Болезни в большей степени подвержены женщины с неврастеническим типом психики.

Первые признаки возникают за несколько лет до установки окончательного диагноза. Эта стадия хвори называется пре-деменция.

В этот период наблюдают расстройство краткосрочной памяти, проблемы с усвоением новой информации, человеку сложно сосредоточиться, планировать свою деятельность, появляются проблемы с абстрактным и логическим мышлением, люди забывают значения некоторых слов.

Самый ранний и надежный признак развития хвори — нарушение функции обоняния, что, при отсутствии ЛОР-болезней, явно указывает на повреждение нейронных связей в мозге.