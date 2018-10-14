Ещё
Как распознать болезнь Альцгеймера на ранней стадии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как распознать болезнь Альцгеймера на ранней стадии 

Провинция.ру 1 час назад
Фото: @depositphotos
Вопреки распространенному мнению, что этот недуг — проблема стариков, он может начать «косить» людей с 25 лет. Как опознать эту болезнь и можно ли ее побороть?
Не так давно — 21 сентября — отмечался Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера — самым частым видом деменции (приобретенного слабоумия), от которой, по прогнозу ВОЗ, в 2050 году на Земле будут страдать около 115 млн человек. Причиной 60-70 процентов всех случаев деменции является болезнь Альцгеймера — недуг нервной системы, в ходе которого гибнут нервные клетки. Впервые оно было описано в 1907 году психиатром из Германии Алосом АЛЬЦГЕЙМЕРОМ. Точная причина гибели нейронов у больных не известна и на сегодняшний день.
Симптомы чаще всего появляются в возрасте шестидесяти лет и старше, хотя иногда диагностируют и раннюю стадию, признаки которой впервые проявляются уже в раннем возрасте (от 25 лет). Болезни в большей степени подвержены женщины с неврастеническим типом психики.
Первые признаки возникают за несколько лет до установки окончательного диагноза. Эта стадия хвори называется пре-деменция.
В этот период наблюдают расстройство краткосрочной памяти, проблемы с усвоением новой информации, человеку сложно сосредоточиться, планировать свою деятельность, появляются проблемы с абстрактным и логическим мышлением, люди забывают значения некоторых слов.
Самый ранний и надежный признак развития хвори — нарушение функции обоняния, что, при отсутствии ЛОР-болезней, явно указывает на повреждение нейронных связей в мозге.
Провинция.ру: последние новости
Врачи жалуются, что половина россиян по-прежнему лечат себя сами Мужчину три года спасали от онкологии, а он болел обычной простудой Хирург прооперировал плюшевого медвежонка по просьбе больного ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о пользе пива121
Какая разница между ОРЗ и ОРВИ4
Назван лучший продукт для страдающих гипертонией
О чем могут свидетельствовать узкие бедра у женщины
Чем опасен аппендицит и как не пропустить симптомы
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
01:00
Медики обнаружили новый орган человеческого тела
Новости
01:17
Назван новый способ продлить жизнь
Новости
08:20
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Новости
07:43
Малышева рассказала о лечении рака содой
Новости
00:33
Ученые рассказали о пользе пива
Наука
01:21
Как избавиться от диабета без лекарств
Новости
04:05
Ученые впервые «починили» ДНК эмбриона в утробе матери
Наука Наука
02:38
Витамины почти всегда бесполезны
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение