Чем опасен аппендицит и как не пропустить симптомы

Аппендицит — довольно распространённое состояние. Ему подвержены люди любого возраста: от грудных младенцев до стариков. Вместе с хирургом и главным врачом клиник «Медцентр "Здоровье"» Олегом Антоновым расскажем, как распознать заболевание и чем грозит позднее обращение к врачу.

Что такое аппендицит и каковы его симптомы

Аппендицит — это воспаление аппендикса, червеобразного отростка слепой кишки (от латинского appendix). Он расположен в том месте, где тонкая кишка переходит в толстую — в нижней части правой половины живота (за исключением редких случаев, когда встречается аномальное расположение аппендикса).

— Этот отросток почти не увеличивается с возрастом: у двухлетнего ребёнка он выглядит так же, как и у взрослого. Размеры аппендикса очень индивидуальны, его длина — от пяти до десяти сантиметров, толщина — до одного сантиметра. Причины возникновения аппендицита и факторы его развития до сих пор не установлены. Исследователи выдвигают разные предположения: закупорка просвета отростка, диета, наследственность. Однако к единому мнению до сих пор не пришли. Потому и способов профилактики заболевания учёные предложить не могут. Но своевременная диагностика и правильное лечение значительно снижают риски, связанные с этим заболеванием. Фото: shutterstock.com Хирурги называют аппендицит одним из самых коварных заболеваний, которое способно маскироваться под другие состояния. Один из его достоверных симптомов — боль, которая возникает вверху живота и переходит вниз, в правую половину живота. Это симптом Кохера-Волковича. Боли усиливаются при кашле, ходьбе и других резких движениях. Для аппендицита характерны тошнота и рвота, потеря аппетита, повышение температуры, запор или диарея, вздутие живота. Воспалённый червеобразный отросток проходит несколько стадий — катаральную, флегмонозную и в завершении гангренозную. По мере усиления воспаления самочувствие больного ухудшается.

Что делать при подозрении на аппендицит

— При подозрении на аппендицит необходима срочная госпитализация. Самолечение недопустимо. Ни в коем случае нельзя принимать обезболивающие препараты. Это может «смазать» симптомы и помешать диагностировать аппендицит вовремя. Такая отсрочка рискует привести к непоправимым последствиям. Тяжёлые осложнения могут развиться в считаные часы. Диагностировать аппендицит должен врач-хирург. Иногда для уточнения диагноза применяется лапароскопия — осмотр брюшной полости специальным оптическим прибором. Это исследование может завершиться удалением червеобразного отростка эндоскопическими инструментами.

Операция по удалению воспалённого отростка нужна всегда. Исключение может составлять только тот редкий случай, когда возникает аппендикулярный инфильтрат. Это состояние, при котором отросток надёжно укутан окружающими петлями кишок и сальником, что исключает распространение воспалительного процесса в свободную брюшную полость. Такой больной получает антибиотики и комплексное лечение до утихания воспаления. Но даже в этом случае через несколько месяцев проводится плановая операция по удалению отростка. Фото: shutterstock.com Какие осложнения может дать аппендицит

Аппендицит может быть смертельно опасен, если обратиться к врачу слишком поздно. Дело в том, что из-за скопления гноя может произойти разрыв отростка, что приведёт к попаданию его содержимого в брюшную полость, а это, в свою очередь, вызовет сепсис. Разрыв происходит в 17—32% случаев. Часто это приводит к смерти пациента.

— Разрыв червеобразного отростка называется гангренозно-перфоративным аппендицитом. Это грозное осложнение, которое может привести к самым печальным последствиям, так как развивается гнойное воспаление брюшины — перитонит. Лечение — срочная операция. Её цель — не только удаление отростка, но и промывание (санация) брюшной полости и её дренирование. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Панкреатит: причины, симптомы и лечение Хронический панкреатит и пиелонефрит: почему не всегда стоит доверять УЗИ «Чекап» vs диспансеризация: нужно ли вам проходить комплексное обследование Растягивается ли желудок, если вы много едите