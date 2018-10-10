Осенняя депрессия: как дать отпор

Вместе с клиническим психологом Анастасией Пиняевой мы копаемся в осеннем состоянии упадка сил и настроении и ищем их причины, попутно узнавая много новых слов. А ещё разбираем способы противостоять депрессии и даже пробуем один из них на себе, не сдвигаясь с места

— По количеству заболевших в мире на втором месте стоит депрессия, в связи с этим её рассматривают как социально значимую проблему. Сейчас её относят к кластеру расстройства настроения, делится всё это на два типа: униполярные депрессии и биполярные (сменяющиеся периодами депрессии и мании, такое нездоровое приподнятое настроение). Все последние изыскания учёных говорят нам о разных причинах их возникновения, я же предлагаю рассмотреть эту тему в рамках биопсихосоциального подхода.

Как понять, есть у вас депрессия или нет, и что это вообще такое

2 момента, которые свидетельствуют о депрессии: подавленное настроение и потеря удовольствия от любых видов деятельности, что раньше приносили радость. Причём, оба этих момента преследуют жертву от двух недель ежедневно, большую часть времени.

Классификация депрессивных состояний:

— гипотимия — аутохтонная, не связанная с внешней, психотравмирующей ситуацией, подавленность настроения. Преобладание чувства горя, печали, тоски, ощущения безысходности, безразличия к окружающему и нежелания жить.

— брадифрения — заторможенность интеллектуальных процессов с поверхностностью восприятия, аспонтанностью мышления, гипопродуцированием мыслей мрачного содержания, обеднением воображения, ухудшением памяти и внимания.

— гипобулии — ослабление и обеднение побуждений к деятельности, утомляемость, снижение активности вплоть до аспонтанности и двигательной заторможенности и депрессивного ступора.

Кто подвержен депрессии

Люди, относящиеся к низкому социальному классу. Чаще болеют женщины, часто встречается у категории национальных меньшинств — беженцев.

Творческие люди подвержены биполярному расстройству, когда творческий подъём (мания) сменяется депрессивным эпизодом.

Чаще всего депрессия начинается во время позднего подросткового возраста до среднего взрослого возраста (с 15 до 30-35).

Отэмтайм сэднес…

Сезонная депрессия — аффективное расстройство настроения, для которого характерна сезонная периодичность возникновения депрессивных эпизодов, которые дают о себе знать ежегодно приблизительно в одно и то же время. Сезонная депрессия — уточняющий термин заболевания в рамках большого депрессивного расстройства.

Выделяют две модели заболевания: зимний тип, распространённый и более изученный, и летний тип, более редкий. Депрессивные эпизоды при «зимней» модели возникают осенью (как правило — сентябрь, октябрь) и длятся до поздней весны (апрель-май). При «летней» депрессии симптомы заболевания проявляются ранним летом и прекращаются в середине осени.

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Зачастую сезонное депрессивное расстройство впервые возникает у людей в возрасте после 15 лет до 55 лет (средний возраст — около 23 лет), причём шансы заболеть с возрастом уменьшаются. Большему риску возникновения заболевания подвержены женщины, чем мужчины (приблизительно в 4 раза).

Признаки сезонной депрессии

У одной группы людей расстройство протекает в лёгкой форме и проявляется чрезмерной раздражительностью, нервозностью, суетливостью, угнетённостью настроения и неспособностью «взять себя в руки». У остальных пациентов симптомы недуга проявляются более выражено и интенсивно, воздействуют постоянно, усиливаются без лечения и оказывают значительное влияние на образ жизни индивида, поведение, личные и служебные отношения.

В группу риска входят люди, у близких родственников которых были зафиксированы эпизоды САР (сезонных аффективных расстройств). Данная патология больше распространена среди населения регионов, в которых продолжительность зимнего дня очень короткая, и количество естественного солнечного света существенно колеблется в разные сезоны. Так у многих людей, проживающих в северных широтах, с сокращением продолжительности светового дня в осенний и зимний сезоны отчётливо проявляется синдромокомплекс, включающий:

— угнетённое настроение;

— ощущение не проходящей после отдыха усталости;

— гиперсомнию — наличие избыточной длительности ночного сна, эпизоды чрезмерной сонливости в дневное время;

— симптом полифагии — нарушение в пищевом поведении, выражающееся в усилении аппетита и патологической прожорливости, при котором индивид ощущает мучительную потребность в пище;

— снижение полового влечения.,

В случае, если вышеуказанные симптомы проявляются в зимний период, а с увеличением продолжительности дня уменьшаются и исчезают, то можно предполагать наличие сезонного аффективного расстройства.

Стоит отметить, что многие проявления депрессии имеют сходство с симптомами авитаминоза. Человек больше обычного спит, нуждается в большем количестве пищи, значительно хуже выполняет привычную деятельность, однако не отмечает свою психомоторную заторможенность, не придаёт значения снижению настроения.

Как распознать сезонную депрессию

Об основных симптомах мы сказали в самом начале, есть ещё и дополнительные. Ими считаются:

• пессимистичная оценка прошлого и настоящего;

• необъяснимое чувство вины и собственной никчёмности;

• иррациональная тревога;

• заниженная самооценка;

• трудности с концентрацией внимания;

• сложность быстро принять решение;

• желание побыть в одиночестве;

• беспричинная раздражительность;

• раздумья о смерти, мысли о суициде;

• нестабильный (повышенный либо сниженный аппетит);

• отмеченная потеря или увеличение массы тела;

• гликогевзия — возникновение во рту сладкого привкуса при отсутствии соответствующих раздражителей;

• проблемы со сном: присутствие бессонницы или чрезмерное пересыпание.

Причины расстройства

Теоретические версии складываются вокруг влияния на человека изменений циркадных ритмов — циклических колебаний интенсивности и скорости биологических процессов в организме, различных днём и ночью. Хотя все физиологические процессы имеют непосредственную связь со стимулами извне, циркадианные ритмы — эндогенного происхождения и представляют собой «внутренние часы» человека.

Если копнуть ещё глубже, к патологиии и физиологии расстройства, то перед нами предстанет нарушение функций нейромедиаторов ((дефицит серотонина («гармона счастья», норадреналина (предшественника адреналина) и допамина (связан с возникновением чувства удовлетворения), — назовём их все для последующего удобства моноаминами)). Большинство специалистов придерживаются теории, предполагающей в причине болезни негативное комплексное воздействие недостатка серотонина и дефекты циркадных систем.

Интересна гипотеза о том, что зимняя депрессия представляет собой своеобразную «спячку», и это снижение жизненного тонуса предоставляет женщинам значимое эволюционное преимущество. Депрессивное состояние зимой и последующее увеличение активности в весной и летом существенно увеличивают вероятность забеременеть и родить здоровое, выносливое потомство.

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Результаты последних исследований выдвигают перспективную гипотезу о влиянии не сезонных, а климатических факторов (показатели температуры, атмосферное давление) на развитие депрессивных состояний.

Как избавляются от сезонной депрессии

В зависимости от модели и сложности заболевания прибегают к разным методам лечения. Так «зимний» вид расстройства успешно излечивается ингибиторами моноаминоксидазы (на языке простых смертных — веществами, препятствующими ферменту, разрушающему вышеупомянутые моноамины), светотерапией (воздействием световых волн) и психотерапевтическими техниками (например, в процессе диалога со специалистом).

«Летнее» расстройство показывает отличный терапевтический ответ на лечение антидепрессантами, назначаемыми при несезонных депрессиях.

Лечение лекарствами больных с сезонной депрессией используется в случаях:

— позитивной реакции на антидепрессанты или нормотимики (грубо говоря, стабилизаторы настроения);

— высокого риска суицидальных действий;

— видимых нарушений в профессиональной или социальной деятельности; — значительных функциональных нарушений; — тяжелого течения депрессии;

— отсутствия результатов светолечения или психотерапии. При подозрении на сезонную депрессию диагностику и последующее лечение должен проводить исключительно высококвалифицированный специалист, так как аналогичные симптомы могут проявляться при более опасных психических заболеваниях и некоторых соматических недугах.

Иллюзия рассвета, самоанализ и другие нелекарственные способы противостояния

Эффективно купирует симптомы расстройства когнитивно–бихевиоральная терапия (разбор восприятия ситуации и работа над более реалистичным взглядом на происходящее с последующим преодолением проблем). Также вносит свой вклад в выздоровление особая диета (никаких веществ, расшатывающих нервную систему, вроде алкоголя, кофе и т.п., а также получение в необходимом количестве витаминов и минералов) и регулярные физические нагрузки.

Светолечение (проводится в кабинетах физиотерапии как частных, так и государственных мед. учрежденй) состоит из курса сеансов продолжительностью от 15 до 45 минут. Больной получает полный диапазон яркого света от источника, направленного в глаза пациента. Когда свет, который в двадцать раз ярче обычного комнатного освещения, достигает сетчатки глаза, он стимулирует процессы производства серотонина и уменьшения секреции мелатонина. К разновидности светолечения относится методика «моделирование рассвета». Во время сна пациента включается приглушённый свет, который постепенно увеличивает яркость, создавая иллюзию рассвета. Тем самым светолечение оказывает антидепрессивное действие.

Современные исследования доказали, что одновременный приём антидепрессантов и сеансы светолечения дают положительные результаты, корректируя настроения и увеличивая ресурсы организма.

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Для профилактики заболевания рекомендуется проводить максимум времени на улице даже в пасмурную погоду, вести активный образ жизни. Важную роль также играет социальная поддержка и благополучие в личной и профессиональной сферах.

И, напоследок, одно упражненьице…

При таких тяжёлых состояниях рекомендуется обращаться к своему внутреннему ресурсу, он всегда в нас, важно просто телесно с ним познакомиться. Наше ощущение ресурса всегда несёт некий эмоциональный заряд, а эмоции мы проживаем, в том числе и физически на уровне тела. Упражнение «Портрет ресурса» поможет оживить наши физические, душевные и духовные силы и энергию для решения предстоящих задач. Итак, начнём.

Вспомните ситуацию, когда этот ресурс — полноты сил на всех уровнях — был у вас. Воссоздайте ситуацию, вспомните до мельчайших подробностей (ресурсное состояние уже появилось?)

Теперь погрузитесь в свои ощущения и постарайтесь ответить на вопросы:

Где в вашем теле находится «это»? Какой формы «это» ощущение? Какого размера «это» ощущение? Какого цвета? Какие образы и слова из прошлого приходят? «Это» имеет температуру? Какое «это» на ощупь: твёрдое, мягкое? Двигается ли «это»? На какой материал «это» похоже: дерево, метал, воздух, вата, вода? Можно ли «это» сдвинуть с места?

При правильном и качественном выполнении этого упражнения всегда есть улучшения. Вы ощущаете, каково быть в состоянии гармонии и заново переживаете это состояние полноты сил на всех уровнях.