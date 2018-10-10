Глазные инфекции: виды, симптомы, лечение

Жжение, слезоточивость и сухость в глазах — эти симптомы могут говорить не только о том, что глаза устали, но и о возможных инфекциях. Заведующая отделением высокотехнологичных методов исследования детской глазной клиники «Ясный взор» Сати Агагулян рассказывает, почему эти инфекции возникают и как их лечить.

— Инфекция может задеть любую часть глаза — от конъюнктивы до роговицы. Как правило, любой вид инфекции выражается в виде воспаления наружной слизистой оболочки глаза — конъюнктивита. Поэтому и симптомы практически всегда такие же, как при самом заболевании: чувствительность к свету, боль, жжение, краснота, появление выделений и корочек в начале дня.

Глазные инфекции делятся на четыре вида: микробные, вирусные, грибковые и инфекции, вызванные простейшими (самые редкие).

Микробные вирусы

Чаще всего врачи сталкиваются с пациентами, у которых заболевания глаз вызваны микробными вирусами. Микробы, которые постоянно живут в глазу, при снижении иммунитета (из-за ОРВИ, гриппа и других вещей) начинают активно размножаться — и впоследствии вызывают конъюнктивит. Для микробных конъюнктивитов характерна отделяемая жидкость жёлтого или жёлто-зелёного цвета, синдром красных глаз, слезотечение, немного отёкшие веки. Наиболее частыми возбудителями микробных конъюнктивитов считаются стафилококки, стрептококки и другие бактерии. При поражении глаза золотистым стафилококком часто процесс переходит в хроническую форму, проявляясь покраснением и выделением жидкости из глаза несколько раз в месяц. Для борьбы с такими формами конъюнктивита необходимо длительное лечение и много препаратов — от капель до мазей.

Самый распространённый тип вирусного конъюнктивита — аденовирусный. Регистрируется он в осенне-весенний период и вместе с перечисленными выше симптомами может вызвать повышение температуры тела. Фото: shutterstock.com Помимо слабого иммунитета вызвать аденовирус может и контакт с носителем вируса, переохлаждение, травма глаза, купание в бассейне, нарушение личной гигиены.

Ни в коем случае при обнаружении симптомов микробных инфекций нельзя заниматься самолечением. Лучше в этот же или на следующий день обратиться к офтальмологу. Во-первых, только он сможет определить тип заболевания и назначить подходящее лечение. Во-вторых, своевременное обращение к специалисту предотвратит возможность поражения роговицы глаза при неправильном лечении.

Лечат аденовирус противовирусными средствами в течение двух недель, в том числе мазями и каплями. К этому могут добавиться антигистаминные препараты.

Чтобы снова не подхватить аденовирус, нужно чаще проветривать помещение, делать влажную уборку и соблюдать правила личной гигиены, особенно в период обострения простудных заболеваний.

Грибковые инфекции

Грибковые заболевания чаще встречаются у пациентов, которые носят контактные линзы. Причём у тех, кто носит не ежедневные, а квартальные или полугодовые. Патогенные грибки, обитающие на веках, слёзных путях или конъюнктивальном мешке, могут скапливаться на линзе, размножаться и вызывать грибковые кератиты. В этом случае поражается сама роговица — передняя часть глаза. К симптомам, которые определяют конъюнктивит, прибавляется нечёткое зрение, ощущение присутствия инородного тела в глазу, отёкшие веки.

Важно вовремя выявить грибковое заболевание и не перепутать его с другими, например с бактериальной язвой. Диагностика грибковой инфекции может занимать неделю, поскольку офтальмолог должен проанализировать культуру, находящуюся на роговице.

Медлить с лечением не стоит, чтобы не вызвать язву роговицы и впоследствии слепоту. Растворы суспензии и даже капли (в крайнем случае, если остальные препараты не помогают) можно применять только после окончательного диагноза офтальмолога.

«Простейшие» инфекции

Инфекции, вызванные простейшими, наиболее часто встречаются опять же у обладателей контактных линз. Пациенты могут купаться в море, где обитают простейшие, и в буквальном смысле наклеить случайным попаданием воды их на линзу, а после перенести на глаз. Простейшие размножаются моментально и уже через несколько часов могут вызвать акантамёбный кератит. А это одно из самых тяжёлых поражений глаз, возникающих преимущественно у людей в возрасте от 20 до 40 лет. В особую зону риска попадают пациенты с синдромом сухого глаза, сахарным диабетом и после хирургической операции на глазах.

Сильная боль в области глаз, снижение зрения, светочувствительность — всё это признаки развития кератита. Но понять это точно можно только у врача, после проведения биомикроскопии глаза. А уже потом лечиться самым обычным способом — каплями, но длиться это будет долго, не менее шести недель. При этом параллельно можно использовать антисептики, антибактериальные капли. В некоторых запущенных случаях — при возникновении язвы роговицы — пациенту может понадобиться и хирургическое вмешательство.

К сожалению, нередко болезни, вызванные простейшими, не сразу идентифицируются врачом и лечатся обычными антибиотиками. Из-за этого процесс поражения продолжается: роговице начинает не хватать кислорода — и в неё могут начать врастать сосуды. Если запустить лечение, можно буквально ослепнуть — произойдёт поражение роговицы.

Хламидийные инфекции

Этот вид инфекций стоит выделить в отдельный пункт. Хламидийные инфекции делятся на врождённые и приобретённые. Чаще всего офтальмологи сталкиваются с врождённым конъюнктивитом у детей, родившихся от мам с хламидиозом. Проявляется это с первого дня жизни ребёнка: появляются ярко выраженные хлопья, отделяемые от глаза. Очень важно вовремя понять отклонение и начать лечение. Если белый гной задержится, у ребёнка может сформироваться язва роговицы. Роговица под этим гноем будто тает — на это хватит всего 3-4 дня, если незамедлительно не назначить лечение. Но обычно в роддомах такую патологию замечают сразу. Ещё в зоне риска находятся дети, появившиеся на свет при домашних родах.

Приобретённая хламидийная инфекция маскируется под обычный конъюнктивит: покраснение, боль, слезотечение. Если пациент не уделяет этому внимания, он может получить хроническую форму заболевания. То есть 4—6 раз в месяц (!) у него помимо обычных симптомов болезни будет появляться небольшая боль и синдром сухого глаза. Статьи по теме Почему так важно защищать глаза от солнца 4 причины, почему у вас дёргается глаз Смотри вперёд: упражнения для глаз, которые реально работают Лазерная коррекция зрения: почему её не надо бояться