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Обнаружено новое заболевание, переносимое клещами 

360tv.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: depositphotos
Шведские ученые установили новое заболевание, которое переносят клещи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
Помимо энцефалита и боррелиоза, к которым может привести укус клеща, шведские медики предупредили об опасности бабезиоза. Это инвазионное, трансмиссивное заболевание как животных, так и человека.
По данным ученых, бабезиоз не вызывает сыпи, а его симптомы (ломота и повышенная температура) можно спутать с гриппом. В принципе, здоровый организм может справиться с заболеванием. Однако. если паразиты останутся в организме на несколько лет, иммунная система может дать сбой.
В связи с этим медики призвали не забывать о мерах безопасности: носить в период активности клещей длинные штаны, заправленные в сапоги, проверяться после прогулки на природе и удалять присосавшихся клещей.
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