Обнаружено новое заболевание, переносимое клещами

Шведские ученые установили новое заболевание, которое переносят клещи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

Помимо энцефалита и боррелиоза, к которым может привести укус клеща, шведские медики предупредили об опасности бабезиоза. Это инвазионное, трансмиссивное заболевание как животных, так и человека.

По данным ученых, бабезиоз не вызывает сыпи, а его симптомы (ломота и повышенная температура) можно спутать с гриппом. В принципе, здоровый организм может справиться с заболеванием. Однако. если паразиты останутся в организме на несколько лет, иммунная система может дать сбой.

В связи с этим медики призвали не забывать о мерах безопасности: носить в период активности клещей длинные штаны, заправленные в сапоги, проверяться после прогулки на природе и удалять присосавшихся клещей.