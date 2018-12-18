Депрессия повышает риск серьезных заболеваний

Тревожность и депрессия повышают риск развития серьезных заболеваний, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Вред от угнетенного психологического состояния оказался так же велик, как и от вредных привычек, сообщает Health Psychology.

Исследователи в течение четырех лет наблюдали за 15 418 добровольцами пожилого возраста. Людей просили описать свое состояние, указать вес и имеющиеся заболевания, а также стаж курения (если есть).

Из всех участников 31% (4 737 человек) страдали от ожирения, 16% (2 225 человек) — от тревоги и депрессии, а 14% были заядлыми курильщиками.

Данные показали, что между переживаниями и соматическими болезнями действительно есть связь. У людей с депрессией риск сердечных заболеваний оказался выше на 65%, инсультов — на 64%, гипертонии — на 50%, а артрита — на 87%.

Кроме того, пациенты часто жаловались на головную боль (вероятность этого симптома была на 161% выше, чем у остальной группы), расстройства желудка, одышку и боли в спине.

Исследование также показало, что тревога и депрессия оказались никак не связаны с раком. Авторы подчеркнули, что онкологические заболевания не возникают «от нервов», как принято считать, но в целом плохое психологическое состояние вредит организму.

Ранее сообщалось, что снять симптомы депрессии помогла прямая стимуляция мозга. Пациенты, которые прошли диагностическую процедуру, заявили об улучшении своего состояния — правда, эффект оказался временным.