Как вернуться в режим после праздников

До конца длинных праздников осталось всего ничего, и многие уже задумываются, где взять силы выйти через два дня на работу, ведь за эти дни у большинства сбился режим. Как в него плавно вернуться и как себе помочь? Читайте далее.

Длинные праздники почти позади, и каждый из нас проводил из по-своему. Кто-то покорял все доступные зимние виды спорта (если позволяла погода!), кто-то отдыхал с друзьями, а кто-то залпом посмотрел все сериалы, которые откладывались из-за работы. Не обошлось и без обильных застолий в компании родственников и друзей, с душевными разговорами за полночь. Теперь нам предстоит выйти на работу, а еще вспомнить, что в планах на 2024 год вовсе не было пункта о дополнительных килограммах и вялом состоянии. Как же вернуться в режим, чтобы наступивший год стал максимально продуктивным?

Первым делом — больше сна

Более 30% людей испытывают стресс при возвращении на работу, ведь за время праздничных выходных мы привыкаем дольше отдыхать, отвыкаем от привычного распорядка дня и сбиваем режим сна.

Чтобы первая рабочая неделя не превратилась в сплошные мучения и борьбу с сонливостью, постарайтесь уже сегодня лечь спать пораньше. Наладить режима сна крайне важно, хоть и не просто. В этом вам поможет снижение активности после 20.00, получасовая прогулка (только тепло одевайтесь, ведь холода еще не отступили), расслабляющая ванна с ароматическим маслом или солью, а также ограничение телефона в вечернее время. Почитайте лучше книгу, ведь наверняка в списке важного на 2024 год у вас был пункт про чтение?

Грамотное планирование

Постарайтесь в первую рабочую неделю не нагружать себя чрезмерным количеством задач — так вы рискуете выгореть уже к середине месяца. Займитесь рутиной: наведите порядок на рабочем месте, разберите почту, составьте список задач на неделю. Лучше распределить дела по важности, так вам будет проще.

Не старайтесь сделать все и сразу, иначе дела сплетаться в одну большую невыполнимую задачу, из-за которой вы будете чувствовать себя еще хуже. Кстати, если вы не купили ежедневник на год, самое время это сделать. Известно, что планирование помогает мозгу работать эффективнее — когда мы выгрузили задачу в планер, ему не нужно держать на этом фокус, поэтому можно сконцентрироваться на текущей задаче.

Подкорректируйте рацион

Вряд ли график питания и его состав в последние недели можно назвать идеальным, но не нужно бросаться в крайности и садиться на какой-то детокс в виде смузи или соков. В долгосрочной перспективе это не эффективно. Надеемся, вас уже не тянет на Оливье и сельдь под шубой, ведь всего этого мы поели как следует. Сейчас важно вернуться к сбалансированным приемам пищи и привычному графику.

Включите в рацион следующие продукты:

Ферментированные продукты: так называется все, что бродит, квасится, солится и вымачивается, становятся пробиотиками, поставщиками полезных микроорганизмов в наш ЖКТ, а также содержат пребиотики — питательные вещества для микробиты. Это квашеная капуста, соленые огурцы и другие овощи, комбуча, йогурт и кефир и другие продукты. Сложные углеводы: уделите внимание им особое в рационе. Выбирайте продукты, которые подвергались минимальной обработке, например, овсянку, которую нужно варить от 10 минут. Также важно обратить внимание на хлебобулочные изделия. Они они приготовлены из цельнозерновой или обдирной муки, это то, что нам нужно. Гречка, полба, нешлифованный рис, киноа, амарант, чечевица — включайте эти продукты в свой рацион. Они помогут чувствовать сытость, а еще содержат клетчатку, которая самым позитивным образом скажется на вашем самочувствии. Зелень и листовые салаты: в зелени содержатся витамины и минералы, а еще они содержат энзимы, которые помогают расщеплению белков, жиров и углеводов. Поэтому пучок укропа, латук или айсберг станет отличным дополнением к куску курицы или рыбному филе. К тому же эта группа продуктов улучшит настроение — как из-за содержания в ней полезных веществ, так и потом, что улучшает внешний вид любого блюда. Добавьте немного салатных листьев к бутерброду или порежьте укроп в утренний омлет — согласитесь, это будет выглядеть совсем иначе.

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