Больше пейте: что делать, если вы отравились в праздники

В праздники риск отравиться за столом возрастает в несколько раз. Инфекционист Ольга Ветрова рассказала нам о главных правилах при алкогольном или пищевом отравлении, а также о профилактике неприятностей с желудком.

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О чем важно помнить

Вы наверняка уже закупились продуктами для праздничного стола. Но задумывались ли вы об их качестве?

Ольга: «Многие хватают нарезки, товары по акции, даже несмотря на срок годности или состав. А ведь именно этот удачно купленный по акции сырок или торт может спровоцировать отравление».

Выбирайте продукты только в проверенных магазинах и, если приглашаете гостей, учитывайте ограничения в питании — возможно, у кого-то аллергия, о которой вы не знаете. Поинтересуйтесь заранее.

Что делать, если уже отравились

Во-первых, внимательно следим за своим состоянием. Если поднимается температура и вам не удается ее сбить, срочно обратитесь к врачу.

Промывание

Если так получилось, что врача приходится долго ждать, можно приготовить раствор для промывания желудка.

Ольга: «Готовим содовый раствор — 1 ст. л. соды на 2 л воды. Выпиваем немного и вызываем рвоту. Можно повторить несколько раз».

Важно как можно быстрее избавиться от токсинов в желудке, и промывание часто является самым эффективным способом.

Сорбенты

Хорошо, если у вас дома окажутся препараты-сорбенты. Они быстро и эффективно поглощают токсины. Самым популярным сорбентом, без сомнений, является уголь.

«Принимайте уголь из расчета таблетка на 10 килограммов веса. Можно заменить на специальный гель-сорбент, однако далеко не все могут его проглотить», — поясняет врач.

Питье