Как избегать переедания и отравления на новогодние праздники

С наступлением новогодних праздников многие из нас сталкиваются с соблазном переедания. Обилие вкусных блюд, сладких угощений и праздничного настроения могут сделать управление питанием сложной задачей. Переедание во время новогоднего застолья — распространенная проблема, которая может отразиться не только на фигуре, но и на здоровье всей пищеварительной системы. Как этого избежать расскажет нутрициолог Надежда Калинченко.

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Вопреки расхожему мнению, чтобы избежать переедания совсем необязательно отказываться от любимых блюд во время праздничного застолья. Но правильно выбранная и заранее подготовленная стратегия поможет избежать негативных последствий. Если вы все-таки съели лишнего и чувствуете тяжесть в животе, тошноту или другие признаки нарушения работы пищеварительной системы, примите сорбенты. Они помогут вывести из организма токсины и улучшать обмен веществ, восстанавливать работу ЖКТ.

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Основные советы, как избежать переедания

Новогодние праздники часто ассоциируются с изобилием пищи и напитков, но соблюдение некоторых принципов здорового питания может помочь вам избежать переедания. Воспользуйтесь следующими полезными советами для праздничного застолья:

За 20–30 минут до начала праздника выпейте хотя бы один стакан воды, можно и больше. На протяжении застолья также не забывайте пить достаточно жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Приступайте к приему пищи с легких закусок. Овощные закуски, свежие фрукты, морепродукты могут создать чувство насыщенности. А вот от салатов с майонезом в начале вечера лучше отказаться. Они не только содержат большое количество калорий, но и усиливают аппетит.

Выбирайте небольшие порции разнообразных блюд, чтобы попробовать все, что вас интересует, но без чрезмерного потребления калорий. Так, вы сможете обезопасить себя от переедания, но в то же время не ограничиваться в выборе блюд.

Стремитесь к балансу макроэлементов. Включайте в свой рацион белки, углеводы и здоровые жиры (например, орехи). Это поможет удовлетворить ваши пищевые потребности и поддержать энергию. Выбирайте нежирные белки — индейку, курицу, рыбу. Эти продукты насытят вас, обеспечивая необходимые питательные вещества.

Овощи — отличный способ добавить объема к пище, при этом они богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Используйте их как гарнир или закуску.

Будьте внимательны к сигналам голода и сытости. Слушайте свое тело. Постарайтесь есть медленно и полностью наслаждаться каждым кусочком. Перед тем, как взять вторую порцию, подождите несколько минут, чтобы дать своему организму время передать сигнал сытости.

Не злоупотребляйте алкоголем. Спиртные напитки способны повлиять на аппетит и самоконтроль. Умеренное употребление алкоголя, а также его сочетание с водой, помогут вам сохранить ясность ума и предотвратить излишний прием калорий. От крепких спиртных напитков лучше отказаться, а вот небольшая порция красного вина даже улучшит пищеварение.

Не менее важно не только контролировать количество съеденного, но и не забывать о физической активности. Не сидите все время за столом, периодически устраивайте прогулки, танцуйте, участвуйте в развлечениях.

Как правильно накрыть на стол

Если вы самостоятельно накрываете стол, избежать переедания помогут простые рекомендации. Откажитесь от приготовления большого количества салатов с майонезом. Их лучше заменить салатами на масле с изобилием овощей и зелени, домашними соусами (тот же майонез), сметаной или греческим йогуртом. Вместо традиционных бутербродов лучше сделать сырную и мясную нарезку, канапе без хлеба. Желательно отказаться от гарнира из картофеля или риса. Если сложно представить праздничный стол без десерта, вместо торта можно подать фрукты, орехи. Хорошим вариантом станет клубника в шоколаде.