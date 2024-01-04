Как сохранить здоровье печени в праздники: рекомендации врача

Рассказываем, что можно есть, а от чего следует отказаться.

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«В новогодние праздники остро стоит вопрос о поддержании работы печени. Как правило, люди развязывают себе руки: едят много жирной еды, употребляют алкоголь, мало двигаются, бездумно принимают лекарства. Всё это негативно влияет на работу органа».

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Как сохранить печень в рабочем режиме

Важно учитывать имеющиеся и возможные заболевания. Печень имеет колоссальные ресурсы и легко справится с единичной погрешностью в рационе, однако следует помнить, что распространённость заболеваний органа велика. Одной из самых частых проблем является метаболический синдром – избыточная масса тела, нарушение усвоения углеводов, «жирная» печень.

Людям с такими состояниями нужно следить за рационом: ограничить количество съеденных сладостей, жирной пищи. Чтобы новогоднее торжество не вызвало лишних проблем с печенью, лучше минимизировать употребление алкоголя, а физическую активность, наоборот, увеличить.

При потреблении сырой рыбы следует также быть осторожным. В природе встречаются паразиты, например, описторхи. Это плоский червь, который поражает желчевыводящие пути, ткани печени и поджелудочной железы. Заразиться паразитом можно именно через сырую рыбу, поэтому лучше всего покупать продукты в надёжных местах и подвергать их термической обработке.

Продукты для здоровья печени

Здоровой печени помощь не нужна, но поддержать её в форме могут некоторые продукты. Среди них:

Способы для ускоренного вывода токсинов

Самый простой метод – физическая активность. Доказано, что умеренная и лёгкая по темпу активность способствует уменьшению содержания свободных радикалов и аммиака в крови.

Если говорить о токсинах, вызванных отравлением, то самые надёжные тут средства – сорбенты, а также большое количество воды. В случае плохого самочувствия следует обратиться за помощью к специалисту.

О лекарствах для здоровья печени

Как отмечает Андрей Якушев, концепция «поддержать печень препаратами и делать всё что угодно» не работает.

Несмотря на то что существует целый класс препаратов, их эффективности для поддержания здоровья печени, как правило, не хватает.