Какие продукты помогут пищеварению после новогодних застолий

Обильные новогодние застолья могут обернуться проблемами в работе желудочно-кишечного тракта. Какие продукты помогут этого избежать, рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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«Частые и обильные застолья, переедание, употребление блюд, которые в обычное время мы едим редко, – все это может привести к боли и тяжести в животе, тошноте, изжоге. Чтобы этого не произошло, следует включить в рацион продукты, которые улучшают пищеварение», – сказала в беседе с Life специалист.

Наладить пищеварение помогут продукты, содержащие растворимые и нерастворимые пищевые волокна, а также пробиотики, нормализующие микрофлору кишечника. По словам Кашух, в первую очередь надо обратить внимание на овощи. Есть их можно ежедневно, при этом не всегда заправляя маслом. Как подчеркнула врач, в таком случае человек при небольшой калорийности получит максимум пользы для организма.

Рекомендует специалист салаты из капусты, моркови, свеклы, поскольку в этих овощах много клетчатки – нерастворимых пищевых волокон. Поддержат работу кишечника соленые огурчики и квашеная капуста, поскольку в них достаточно клетчатки и пробиотиков. В отсутствие этих продуктов подойдут блюда из фасоли, гороха, нута. Бобовые тоже содержат клетчатку.