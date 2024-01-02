Как в новогодние каникулы избежать проблем с желудком

Праздники, к которым многие стремятся предстать в лучшей физической форме, – настоящее испытание не только воли, но и ЖКТ. За несколько недель до старта нового года люди ограничивают себя в еде: в ход идут различные диеты, голодание и даже опасные для здоровья «волшебные» таблетки. Такие методы – всегда стресс для организма, к тому же, они не всегда эффективны: аскетическое питание приводит к регулярным срывам после «аскезы». Более того, во время строгих диет организм не получает необходимый набор микро- и макроэлементов, а желудочно-кишечный тракт испытывает дополнительную, слишком волнительную для него нагрузку. Можно столкнуться с изжогой, тошнотой и другими сложностями усвоения пищи.

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Важно помнить, что новогодние праздники — лучшее время для перезагрузки. И если вы вернулись с пищевых каникул, прибавив в талии, не стоит укорять себя — любой стресс губителен для организма. Самое главное — вовремя остановиться и постепенно входить в рабочий ритм.

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А вот устроить разгрузочный день для пищеварительной системы — отличное решение как накануне праздников, так и сразу после них. Правда, здесь нужно иметь в виду, что речь идет о паре-тройке дней легкого питания, а не длительных монодиетах, которые вредны для организма.

Другая сторона медали: «вредная» еда и напитки

Еще одна крайность — любовь к «тяжелой», калорийной и жирной пище: фастфуду, сладкой газировке, майонезным салатам и жареным блюдам — верным спутникам праздничного стола. Такое питание может негативно сказываться не только на фигуре, но и на общем самочувствии.

Чтобы не перегружать пищеварительную систему во время праздников, лучше заранее составить меню — и здесь не всегда обязательно соблюдать праздничные традиции и готовить майонезные салаты. Следует помнить, что магазинный майонез содержит большое количество трансжиров и консервантов, а также избыточную калорийность, влияя не только на ЖКТ, но и на сердечно-сосудистую систему. В качестве альтернативной полезной заправки для салатов можете выбрать в этом году сметану или греческий йогурт.

То же касается и ограничений в алкоголе — вы можете позволить себе его на праздниках в ограниченных количествах, но не стоит «отмечать» Новый год каждый день каникул. Алкоголь небезопасен сам по себе, а, помимо этого, содержит много калорий и разжигает аппетит. Пара символических бокалов в новогоднюю ночь — на ваше усмотрение, но более крепкие напитки в большом количестве однозначно не стоят вашего здоровья и спокойствия ЖКТ. Еще один лайфхак на праздники — если собираетесь употреблять алкоголь, пейте одновременно больше воды — на стакан спиртного — два стакана чистой негазированной воды.

А чтобы уменьшить воздействие токсинов на организм, перед употреблением алкоголя принимайте сорбенты — это поможет избежать неприятных последствий. Активизировать выведение токсинов из организма и улучшить функцию печени, почек и кишечника также могут помочь растительные монопрепараты — Нукс вомика С15 и Берберис вульгарис С9.

Когда пора прийти на помощь

Из-за отсутствия должного лечения заболевания пищеварительного тракта обычно принимают острую или хроническую форму, которую можно купировать только основательной и длительной терапией и пищевыми ограничениями. Поэтому не игнорируйте первые неприятные симптомы, не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к специалисту. Особенно если:

Вы ощущаете постоянные боли и тяжесть в желудке;

Частые вздутия и изжога наступают вне зависимости от приема пищи;

Регулярно возникает ощущение тошноты;

Периодически возникают проблемы со стулом;

Мучает отрыжка, возникает неприятный привкус после еды, горечь во рту.

Чаще всего, после постановки диагноза, врач прописывает диету, которую необходимо строго соблюдать, а также, в зависимости от проблемы, специфическую лекарственную терапию.

Например, при изжоге, которая зачастую сопровождает так называемые кислотозависимые болезни (язву желудка и 12-перстной кишки, рефлюкс-эзофагит и прочие), можно принимать различные антацидные средства (Смекту, Маалокс, Альмагель, Гевискон) — они мягко и быстро устраняют жжение в желудке и пищеводе. Также можно дополнить лечение натуральными препаратами: при расстройствах желудка, после переедания — Антимониум крудум, а при остром гастроэнтерите — Арсеникум альбум. При вздутиях, спазмах, отрыжке и метеоризме поможет Дрозера, а при сильной тошноте, рвоте и гастроэнтерите — Ипека. Ирис версиколор С9 поддержит поджелудочную железу и двенадцатиперстную кишку. Препараты отличаются растительным составом и легко сочетается с другими лекарственными средствами.

Простые решения

Первое, что вы можете себе позволить, чтобы сохранить здоровое пищеварение не только на праздниках, — постараться сформировать повседневный режим сбалансированного и здорового питания на каждый день.

А на праздниках поменьше сидите за столом, больше двигайтесь, танцуйте, гуляйте на свежем воздухе. И попробуйте избавиться от привычки переедать, особенно на ночь.

И если есть возможность, оставьте десерт на поздний завтрак. Утром пирожное с кофе или чаем создадут для вас значительно меньшую нагрузку, чем после пышного застолья.

Здоровое питание — это не всегда ограничения: главное — правильно составить меню и взглянуть на него с оптимизмом, понимая, что вы приобретаете новую полезную привычку, которая улучшит не только вашу форму, но и общее самочувствие.

Из самого простого — уже в праздники можно попробовать использовать для оливье не колбасу, а вареную курицу, а копчености заменить отварным языком или индейкой, запеченной со специями.