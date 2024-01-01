Как прийти в себя после новогодней ночи

Если вы всю новогоднюю ночь веселились, плотно ели и употребляли алкоголь, утро первого дня 2024 года может не быть для вас добрым, а впереди еще целая неделя праздников. Что же делать, чтобы скорее прийти в себя? Читайте далее.

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В ближайшие недели шампанское и другие спиртные напитки будут литься рекой, новогодние салаты уплетаться за обе щеки, а сон плавно сместится на утреннее время. Новогодняя ночь может выбить из колеи кого угодно, особенно тех, кто не привык к обильным возлияниям и тщательно придерживается режима дня.

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Как же прийти в себя и максимально быстро восстановиться? Забудьте о рассоле, спиртных напитках и голодовках в виде наказания за лишние калории — все это давно не лучшие варианты. Также нет смысле заниматься самобичеванием, ведь все равно ничего назад не вернешь. Воспользуйтесь лучше проверенными советами ниже.

Соблюдайте питьевой режим

Выбирайте простую воду без газа (минеральной водой лучше не увлекаться, 1-2 стаканов будет достаточно), можно заварить чай с ромашкой, шиповник или добавить в графин с водой лайм с мятой (лимон тоже подойдет). После бессонной ночи организм обезвожен и этот пункт очень важен. Доктор Елена Малышева, например, рекомендует 1 января принять аспирин. Но это если вы проснулись с головной болью.

Кстати, соблюдать водный баланс — хорошая идея и во время самого застолья. Помните, что алкогольные напитки приводят к обезвоживанию (что является одной из причиной похмельного синдрома в том числе), поэтому хорошо бы на каждый бокал вина выпивать хотя бы стакан чистой воды. Если для вас это не комфортно, просто добавьте 1-2 кубика льда к вину или игристому. Возьмите себе это за правило, так утро после гуляний будет куда приятнее.

Ешьте больше овощей, зелени и фруктов

Лучше отказаться от идеи сесть на строгую диету и максимально быстро вернуться к привычному стилю питания. Да, праздничные салаты очень вкусные и их никто не запрещает, но первым делом выбирайте овощи, зелень и фрукты. Это поможет поддержать печень, почки и кишечник — после застолья и приема алкоголя им очень важно справиться с токсинами. Также эта группа продуктов необходима для слаженной работы кишечника, которую могло нарушить обильное застолье и непривычная еда.

Добавьте полезных бактерий

Заправьте овощи натуральным йогуртом — это тоже поможет процессу детоксикации. Лучше всего подойдет греческий, в нем еще и много белка. Можно выбрать в качестве закуски квашеную капусту или другие ферментированные овощи — они помогут почувствовать себя лучше.

Не спешите взвешиваться

Очевидно, что за новогоднюю ночь вы съели больше, чем едите обычно. Да и состав пищи был другой — больше соленого и сладкого, ка они способствуют задержке жидкости. Скорее всего цифра на весах вас не порадует, поэтому лучше не взвешиваться хотя бы несколько дней после застолья. Набрать жир за один день невозможно, вам нужно 1-2 дня, чтобы восстановиться.

Выходите на прогулку

Не поленитесь после обильного застолья одеться и выйти на улицу хотя бы на 30-40 минут. Даже если вы не способны гулять быстрым шагом, свежий воздух пойдет вам на пользу и улучшит настроение. Ставить рекорды тоже не рекомендуется, прислушивайтесь к себе.

Не стремитесь все доесть