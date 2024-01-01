Почему не стоит есть салаты сразу после пробуждения 1 января, рассказал врач

«Традиционное оливье или селедка под шубой – насыщенные, сложные для усваивания блюда – лучше отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется. Кроме того, если вечером и ночью еда была тяжелой и обильной, то печени и желчному пузырю нужно дать отдохнуть», – отметил врач.