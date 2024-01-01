Почему не стоит есть салаты сразу после пробуждения 1 января, рассказал врач
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что утром 1 января сразу после пробуждения стоит воздержаться от употребления оливье и селедки под шубой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова специалиста.
«Традиционное оливье или селедка под шубой – насыщенные, сложные для усваивания блюда – лучше отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется. Кроме того, если вечером и ночью еда была тяжелой и обильной, то печени и желчному пузырю нужно дать отдохнуть», – отметил врач.
Также главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин предостерег от «опохмеления» утром 1 января и употребления кофе. По его словам, это лишь усугубит недостаток важных микроэлементов, что создаст дополнительную нагрузку на органы. Вместо этого специалист посоветовал пить воду, травяные чаи, морсы и отвары.