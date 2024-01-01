Врач Белоусов рассказал, как разгрузить желудок на новогодних праздниках

Справиться с последствиями переедания в новогодние праздники может помочь вода, исключение из рациона жирной и тяжелой пищи, а также народные методы. Об этом рассказал Life врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

По словам врача, справиться с тяжестью в желудке поможет обильное питье не газированной теплой воды. Врач подчеркнул, что именно жидкость помогает ускорить процесс пищеварения и вывести токсины. При этом лучше на время отказаться от напитков, вызывающих раздражение и вздутие - алкоголя, кофе, крепкого чая, соков и газировки.

Кроме того, Белоусов рекомендует отказаться от тяжелой и жирной пищи в пользу легких продуктов, таких как овощи, фрукты, каши, йогурты, творог и супы. Также стоит убрать из рациона мясо, сыр, молоко, хлеб, сладости, соленое и острое.

Повысить скорость пищеварения поможет физическая активность, например, прогулки на свежем воздухе, растяжка, йога и другие упражнения, улучшающие кровообращение. Однако от интенсивных тренировок лучше отказаться.

Не стоит забывать про народные средства. Белоусов напомнил, что теплое молоко с медом, вода с соком лимона, отвар из мяты, ромашки, имбиря, кориандра или фенхеля, а также мандарины и апельсины помогают успокоить желудок, справиться с изжогой, вздутием и тошнотой.

При сильной боли в животе лучше обратиться к врачу, поскольку переедание может стать причиной обострения язвы, гастрита, панкреатита и холецистита.

«Следуйте простым правилам: ешьте медленно, жуйте хорошо, не смешивайте несовместимые продукты, ограничьте алкоголь. Тогда вы сможете действительно насладиться праздником и сохранить бодрость и хорошее самочувствие с утра», - отметил Белоусов.

Белоусов подчеркнул, что переедание в новогодние праздники может оказать негативное влияние на вес, метаболизм и иммунитет. По словам врача, обычно многие жалуются на прибавку двух-пяти килограммов.