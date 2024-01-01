Названы варианты правильного завтрака после празднования Нового года

После празднования Нового года пищеварительная система обычно переживает не самые лучшие времена. Многие участники праздничного застолья берут от жизни все и нагружают желудок всевозможными салатами, горячими блюдами, сладостями и алкоголем. Затем обычно следует сон, а наутро нужно чем-то позавтракать. Заместитель директора по развитию гастроквартала “Три вокзала. Депо” Анастасия Андрюнина рассказала изданию “Вести Подмосковья” о том, что правильно подобранный завтрак поможет восстановить силы и вернуть организм в норму.

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“Идеальный завтрак после новогоднего застолья должен быть легким и питательным. Стоит отказаться от жирной и жареной еды, а также от слишком сладких и калорийных блюд. Лучше отдать предпочтение свежим фруктам и овощам, нежирным молочным продуктам, яйцам и кашам”, - отметила специалист.

Она порекомендовала приготовить кашу, богатую клетчаткой и полезными углеводами: гречневую, овсяную или рисовую. Можно выбрать и другой вариант - омлет с овощами. По словам собеседницы издания “Вести Подмосковья”, яичный белок усваивается легко и быстро, а овощи насыщают организм витаминами, помогающими очиститься от токсинов и нормализовать работу пищеварительной системы.

После переедания от утреннего кофе лучше отказаться. Бренд-шеф Sabbia в гастроквартале “Три вокзала. Депо” Эламан Жаркынов посоветовал заварить полезный марокканский чай, обладающий тонизирующими свойствами и помогающий взбодриться. Для приготовления понадобятся 3 чайные ложки зеленого чая, 4-5 веточек свежей мяты, гвоздика (3 штуки), 2 чайные ложки корицы, бадьян (1 штука), 500 мл воды и сахар по вкусу. Рекомендуется заварить чай в металлическом чайнике или ковше.