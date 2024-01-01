Названы самые вредные сладости в новогодних детских подарках

«Это могут быть леденцы или сладкий порошок, который шипит и пузырится во рту. Детям «шипучки» очень нравятся — они забавно щекочут язык и щёки. Однако вещества, которые содержат такие конфеты (лимонная или винная кислота), раздражают слизистую оболочку желудка и кишечника», — рассказала врач.