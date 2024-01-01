Лучшая еда от похмелья: что есть, чтобы восстановиться после застолья

Новогодние праздники – любимое всеми время веселья, но обильные застолья с алкоголем могут привести к сильному похмелью наутро. «ФедералПресс» разобрался, какие продукты и блюда помогут в борьбе с последствиями безудержного возлияния.

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Согласно научным исследованиям, похмелье становится наиболее тяжелым в тот момент, когда концентрация алкоголя в крови достигает нуля. В этот момент центральная нервная система начинает бить тревогу, активизируя иммунную систему и вызывая воспалительную реакцию в организме. Кроме того, у страдающего от похмелья человека скачет уровень сахара в крови.

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Эксперты по питанию утверждают, что лучшие продукты от похмелья – это те, которые получается есть, не запивая. Помимо этого, некоторые продукты могут помочь печени справиться с нагрузкой и восполнить минералы, потерянные при употреблении алкоголя.

Что есть, чтобы избежать похмелья

Хотя съесть что-нибудь накануне вечером – отличный способ замедлить действие алкоголя и, возможно, избежать сильного похмелья, есть вероятность, что в предпраздничном ажиотаже вы об этом забыли.

В таком случае диетолог Кристин Бейли советует воспользоваться несколькими правилами, которые помогут предотвратить похмелье, сообщает британское издание Women'sHealth. В первую очередь следует чередовать алкогольные напитки с водой или томатным соком.

В конце вечера нужно выпить по меньшей мере два-три стакана воды, а перед сном принять не менее 500 мг витамина С. Он помогает печени выводить алкоголь из организма вместе с мочой.

Лучшие продукты для завтрака от похмелья

Яйца

Натуральное и уже готовое средство от похмелья. Яйца богаты такими веществами, как цистеин и аминокислоты, которые необходимы для выработки антиоксиданта под названием глутатион. Употребление алкоголя вызывает дефицит глутатиона, который помогает организму расщеплять ацетальдегид, токсичный побочный продукт распада спирта – главного «виновника» головной боли и сухости во рту.

Авокадо

Мочегонный эффект алкоголя неизбежно наносит ущерб запасам электролитов в организме, поэтому авокадо позволит восполнить дефицит калия. Кроме того, исследователи из Японии обнаружили в авокадо пять соединений, которые защищают от повреждения печени.

Овсяная каша

Овсяные хлопья содержат сложные углеводы, которые обеспечивают медленное поступление сахара в кровь и предотвращают утренний упадок сил. Доказано, что употребление сложных углеводов на завтрак повышает настроение и борется с чувством усталости.

Тосты из цельного зерна с медом

Если каша вам не по вкусу, цельнозерновой тост с медом станет идеальной заменой. По данным британского Королевского химического общества, это блюдо содержит натрий, калий и фруктозу, необходимые для восстановления после похмелья.

Организм человека переваривает фруктозу с той же скоростью, что и алкоголь, поэтому одна-две ложки меда ускорят процесс восстановления. Ученые утверждают, что мед может ускорить выведение алкоголя на целых 32 %.

Лучшие закуски от похмелья

Банан

Идеальный вариант для вегетарианцев. Один банан среднего размера содержит около 11 % от дневной нормы калия.

Бразильские орехи

Орехи помогают уменьшить вызванное алкоголем воспаление. Они являются одним из главных природных источников селена – в одном орехе содержится примерно в два с половиной раза больше его суточной нормы.

Арбуз

Если вам кажется, что ваша голова вот-вот расколется надвое, отчасти в этом виноват сниженный приток крови к мозгу. Арбуз богат L-цитруллином, питательным веществом, которое увеличивает приток крови, мгновенно устраняя головную боль и сухость во рту.

Цитрусы

Апельсины богаты витамином С, который ускоряет метаболизм и помогает организму удерживать глутатион. Диетологи рекомендуют отдать предпочтение свежим фруктам, а не апельсиновому соку, который может повысить уровень сахара в крови.

Корнишоны

Корнишоны содержат витамин А, витамин К и электролиты, в том числе калий, кальций и марганец.

Лучшие блюда при похмелье

Куриный суп с лапшой

Это не только рабочее средство для борьбы с простудой и гриппом, но и полезная еда от похмелья. Исследование, проведенное Университетом штата Айова, показало, что куриный суп с лапшой и куриный бульон более эффективны для регидратации, чем вода.

Мясо

Для лечения похмелья можно и нужно употреблять продукты с высоким содержанием белка. Он не только поможет справиться с голодом, но и поспособствует выведению токсинов из печени.

Капуста

Алкоголь серьезно ослабляет иммунитет человека. Спасти положение может капуста. Ученые из Цюриха обнаружили, что высокие дозы витамина Е позволяют нейтрализовать вред, который алкоголь наносит иммунным клеткам. Капусту можно употреблять как в свежем виде, так и приготовить из нее смузи.

Лучший ужин при похмелье

Лосось

Витамины группы В растворяются в процессе усвоения алкоголя, а поскольку они не накапливаются в организме, их дефицит необходимо восполнить. Насыщенный белками лосось является прекрасным источником витаминов группы В. Кроме того, он богат жирными кислотами омега-3, которые позволяют снять воспаление.

Сладкий картофель

Поможет восполнить запасы витамина А, а также утолить похмельную тягу к углеводам. Сладкий картофель также является источником магния, который помогает расщеплять алкоголь и выводить его из организма.

Спаржа

Корейские ученые доказали, что спаржа более чем в два раза повышает эффективность ферментов, расщепляющих алкоголь, а также защищает клетки печени от повреждений.

Что пить при похмелье

Вода

С каждым выпитым бокалом ваш организм выделяет в четыре раза больше жидкости. Те, кто забыл чередовать алкоголь с простой водой, как правило, просыпаются с серьезным обезвоживанием. Позаботьтесь о том, чтобы при этом у вас было достаточно воды, чтобы пить ее понемногу в течение всего дня.

Кокосовая вода

Насыщенная натрием, калием и другими электролитами, кокосовая вода поможет восполнить запасы этих веществ и восстановить организм, одновременно утоляя жажду. Она так же эффективна при регидратации, как специальные спортивные напитки, и такая вода не вызывает тошноты или расстройства желудка.

Зеленый чай

Соединения, содержащиеся в зеленом чае, значительно снижают концентрацию алкоголя в крови.

Что нельзя есть с похмелья

Жирная пища, съеденная с похмелья, может нарушить работу пищеварительной системы – это только усугубит ситуацию.