Самые вредные блюда на новогоднем столе

С наступлением новогодних праздников многие начинают задумываться о том, что будут готовить на праздничный стол. Однако, стоит помнить, что не все блюда одинаково полезны для нашего организма. "Рамблер" и Елена Мясникова, к.т.н., доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова, поговорили о самых вредных блюдах на новогоднем столе.

Первое место в списке вредных угощений занимают жареные закуски. Это, например, картофель фри, жареные сырые овощи или мясо. Жареная пища содержит большое количество жиров, которые негативно влияют на нашу пищеварительную и сердечно-сосудистую систему.

"Новогодний стол всегда изобилует закусками, блюдами и напитками. Желание приготовить всего побольше и поразнообразней оборачивается тем, что в новогоднюю ночь мы съедаем много калорийной и не всегда полезной пищи. В первую очередь, это традиционные многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или острыми соусами с уксусом, вином, специями. В салаты, как правило, входят соленые и копченые продукты – мясо, рыба, огурцы, оливки, маслины. В сочетании друг с другом они неблагоприятно воздействуют на пищеварительную систему, увеличивая риск обострения заболеваний ЖКТ", – заявила врач.

Не рекомендуется в праздничные дни злоупотреблять сладостями, особенно тортами и пирожными. Эти блюда содержат большое количество сахара, муки и жиров, что может вызвать повышение уровня глюкозы в крови и, как следствие, возникновение лишнего веса.

"Следует также избегать употребления большого количества фруктов. Несмотря на их пользу, злоупотребление фруктами в новогоднюю ночь в сочетании с салатами, горячими блюдами и алкогольным напитками могут привести к приступам гастрита, обострению язвенной болезни и другим проблемам со здоровьем.



Газированные сладкие напитки лучше исключить, не употреблять совсем. Помимо того, что они калорийные за счет большого количества сахара, углекислый газ также отрицательно влияет на желудок и желудочно-кишечный тракт. Он может привести к обострению гастрита, язвенной болезни. А содержащиеся в напитках красители и ароматизаторы вызвать аллергическую реакцию", – подчеркнула специалист.

Чтобы избежать проблем со здоровьем на новогоднем столе, стоит заменить вредные блюда на более полезные альтернативы. Например, вместо жареных закусок можно приготовить печеные овощи или мясо. Вместо салатов с майонезом – салаты с оливковым маслом или йогуртовые заправки. А вместо сладостей – фрукты или десерты на основе фруктов.

Таким образом, несмотря на то, что праздничный стол наполняется вкусными и сытными блюдами, стоит помнить о том, что некоторые из них могут быть вредными для нашего здоровья. Поэтому важно выбирать полезные и низкокалорийные альтернативы, чтобы насладиться праздником, не навредив своему организму.