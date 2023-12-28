Нутрициолог рассказала, как не переедать за новогодним столом

Нутрициолог Людмила Смирнова рассказала, как избежать переедания во время новогоднего застолья.

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Эксперт порекомендовала в течение дня до застолья съедать столько же еды и проводить такое же количество приемов пищи, как и обычно.

— Это позволит сесть за новогодний стол с умеренным чувством голода и не переесть больше, чем если бы вы морили себя голодом в ожидании праздничного ужина, — отметила Смирнова в комментарии NewsNN.

Также она рассказала, что не менее важно тщательно подходить к составлению меню и выбору продуктов. Так, салаты можно заправлять не только майонезом, прекрасно подойдут и различные соусы на основе нежирной сметаны или натурального йогурта. Во время застолья стоит выбирать салаты с большим количеством овощей в составе.

Что же касается алкоголя, который часто ассоциируется именно с праздниками, то, по мнению специалиста, важно побороть соблазн выпить больше, чем обычно, и помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует.