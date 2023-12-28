«Не употребляйте алкоголь в течение ближайших 48 часов, это не принесёт облегчение. Наоборот, ухудшится ваше состояние. Если после застолья ваши близкие опохмеляются, имеет смысл обратиться к врачу психиатру-наркологу, так как такое поведение может свидетельствовать о наличии алкогольной зависимости. Таблеток от похмелья не существует. Принятие больших доз некоторых препаратов, например, из группы НПВП (Нестероидные противовоспалительные препараты), может привести к тяжёлым последствиям для здоровья. Не стоит пить кофе. Кофеин обладает мочегонным действием, что может неблагоприятно сказаться на водно-электролитном балансе, вызвать повышение артериального давления».