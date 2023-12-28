Врач психиатр-нарколог рассказал, как облегчить симптомы похмелья 1 января
Николай Лукьянов отметил, что стоит пить больше жидкости и завтракать, даже если нет аппетита.
Полезны сладкий чай и минеральная вода, сообщил доктор в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Чтобы улучшить самочувствие с утра после застолья, стоит следовать простым правилам. Нужно пить побольше жидкости, следует выбрать щелочную минеральную воду или сладкий чай. Если беспокоит тошнота и рвота, стоит пить понемногу, небольшими глотками. Важно позавтракать, даже если нет аппетита. Принятие небольшого количества пищи может облегчить состояние, убрать дискомфорт в животе. Следует отдавать предпочтение лёгкой и нежирной еде. Нужно поспать. Сон будет правильным решением, если беспокоит похмелье. После восстановления водно-электролитного баланса, принятия пищи для восстановления энергии организма короткий сон должен избавить вас от оставшихся беспокоящих симптомов».
Не нужно употреблять спиртное двое суток подряд, подчеркнул Лукьянов. Кроме того, как добавил доктор, стоит проявлять внимание к близким, желающим выпить повторно.
«Не употребляйте алкоголь в течение ближайших 48 часов, это не принесёт облегчение. Наоборот, ухудшится ваше состояние. Если после застолья ваши близкие опохмеляются, имеет смысл обратиться к врачу психиатру-наркологу, так как такое поведение может свидетельствовать о наличии алкогольной зависимости. Таблеток от похмелья не существует. Принятие больших доз некоторых препаратов, например, из группы НПВП (Нестероидные противовоспалительные препараты), может привести к тяжёлым последствиям для здоровья. Не стоит пить кофе. Кофеин обладает мочегонным действием, что может неблагоприятно сказаться на водно-электролитном балансе, вызвать повышение артериального давления».