Врач рассказала о вреде оливье и шпрот

Большое количество салатов с майонезной заправкой могут привести не только к набору лишнего веса, но и к более серьезным последствиям.

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Терапевт Наталья Корягина рассказала, как оливье может спровоцировать развитие инфаркта и инсульта.

— Убийцы с новогоднего стола — это майонезные салаты с большим количеством ингредиентов. Ваши любимые оливье и селедка под шубой содержат большое количество жиров и холестерина, что приводит не только к набору лишнего веса, но также к инсульту и инфаркту, — рассказала эксперт.

Врач добавила, что шпроты также несут опасность для организма, поскольку содержат в себе большое количество соли, а иногда ртуть и тяжелые металлы, что медленно, но верно убивает желудочно-кишечный тракт, почки, нервную и сердечно-сосудистую систему.

В свою очередь курица под сыром или майонезом содержит в себе множество канцерогенов, что пагубно отражается как на печени, так и поджелудочной железе. Корчагина советует в новогоднем меню использовать свежие овощи и фрукты, а заправлять салаты оливковым маслом. Кроме того, можно запечь в духовке рыбу или курицу, передает слова эксперта URA.RU.