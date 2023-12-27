Психолог рассказала, как не нарушить принципы правильного питания в праздники

Психолог Анастасия Елисеева рассказала, как не нарушить принципы правильного питания в новогодние праздники. В частности, она посоветовала заранее разработать план.

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В беседе с RuNews24 эксперт также рекомендовала наслаждаться праздничной едой, но умеренно, выбирая небольшие порции.

Кроме того, можно переориентировать внимание себя и окружающих с еды на общение. Важно помнить и о физической активности.

Желательно пить чистую воду, свежие соки или безалкогольные напитки, помнить о регулярных приёмах пищи.

Елисеева выразила мнение, что если всё-таки произошёл «срыв», то не стоит впадать в отчаяние, поскольку такое бывает с каждым.