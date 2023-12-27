Как снизить риск «синдрома праздничного сердца» в новогодние каникулы

Новый год – это не только одна праздничная ночь: мероприятия начинаются уже в декабре и длятся до середины января. Бокалы в честь наступающего года поднимаются много раз, поэтому за праздники люди принимают большие дозы алкоголя. Чем это опасно – рассказали врачи.

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«Синдром праздничного сердца» – это неофициальное обозначение, которое связано с увеличением числа пациентов с сердечными патологиями, вызванными чрезмерным употреблением алкоголя, в декабре. Человек идёт на одну вечеринку и выпивает там пару рюмок, идёт на следующую и выпивает ещё пару. Суммарно действие нескольких доз алкоголя может привести к риску фибрилляции предсердий, или мерцательной аритмии, – передаёт слова врачей MedicalXpress.

Фибрилляция предсердий представляет собой нерегулярное и быстрое сокращение верхних камер сердца. Распространённые симптомы – одышка, головокружение, боль в груди, учащённое сердцебиение. Мерцательная аритмия увеличивает вероятность инсульта и сердечной недостаточности. Поэтому, даже если такие симптомы возникли и исчезли в течение дня – лучше обратиться к специалисту.

В декабре число пациентов с «синдромом праздничного сердца» увеличивается, но мерцательная аритмия может возникнуть в любое другое время, если человек злоупотребляет алкоголем и слишком много ест, особенно солёной пищи.

Врачи рекомендуют контролировать, сколько выпивается алкоголя за праздничные застолья, и практиковать умеренность.