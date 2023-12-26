Россиянок предупредили об опасности одной популярной предновогодней традиции

Попытки быстро похудеть к Новому году могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем, предупредила терапевт, гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова. Она призвала отказаться от этой популярной перед праздниками традиции в беседе с «Лентой.ру».

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Врач обратила внимание россиянок на то, что большинство диет, особенно строгих, подразумевает сокращение потребления углеводов или ограничение количества дневных калорий. При этом, по ее словам, главная опасность заключается в том, что резкое урезание привычной порции на 20 процентов и более организм воспринимает как стресс. Из-за этого в крови растет уровень гормона кортизола, который разрушает белковые молекулы, повышает уровень сахара и провоцирует образование жировой ткани.

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Человек, сидящий на так называемой кетодиете, которая предполагает преобладание жиров в рационе, практически не получает углеводы из пищи. Его организм начинает добывать их сам, расщепляя жиры. В итоге все может закончиться кетоацидозом – состоянием, которое часто сопровождается тошнотой, рвотой, болью в животе, заторможенностью, сонливостью, понижением артериального давления, тахикардией Дарья Утюмова терапевт, гастроэнтеролог

Другие популярные диеты, продолжила Утюмова, в частности, диета Аткинса и диета Дюкана, предполагают высокобелковый режим питания. В этом случае с жидкостями выделяется больше кальция, следовательно, повышается вероятность образования камней в почках. Терапевт подчеркнула, что такие системы питания противопоказаны людям с хронической почечной недостаточностью, так как они повышают нагрузку на мочевыделительную систему.

Также врач предупредила, что из-за низкого количества углеводов в рационе организм может начать расщеплять мышечную ткань, что приводит к слабости, утомляемости, раздражительности, учащенному сердцебиению и перепадам настроения. Кроме того, такие диеты могут приводить к вымыванию минералов из костной ткани и увеличивать риск переломов, добавила она.

Имеет негативные последствия для здоровья, как отметила Утюмова, и диета с подсчетом калорий: из-за того, что человек может ограничивать объем пищи без учета ее питательной ценности, образуется дефицит важных витаминов и минералов в организме. Кроме того, сосредоточенность на подсчете калорий может вызвать тревогу, страх, спровоцировать нарушение пищевого поведения.

Питание по такой системе часто вызывает слабость, утомляемость, постоянное чувства голода, раздражительность. На диетах с ограниченной калорийностью сложно просидеть долго, да и эффект их недолгосрочен. Как только человек бросает подсчет калорий, потерянные килограммы очень быстро возвращаются Дарья Утюмова терапевт, гастроэнтеролог

Утюмова посоветовала придерживаться сбалансированного рациона, включающего свежие овощи, фрукты рыбу, орехи, молочные продукты, курицу, индейку, нежирные сорта говядины. «В предстоящие новогодние праздники планируйте питание заранее и старайтесь быть умеренными в объеме порций. Составьте меню, включающее больше свежих овощей и фруктов, отдайте предпочтение курице или индейке, готовьте мясные блюда без добавления масла, сливок. Попробуйте заменить сладости на фрукты и орехи», — подытожила врач.