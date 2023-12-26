Топ-5 продуктов, которые не стоит включать в новогоднее меню

Предновогодняя суета и составление праздничного меню — согласитесь, вполне приятные хлопоты. Однако при выборе блюд и напитков в качестве новогодних угощений стоит помнить о здоровье полости рта. Врач-стоматолог Луиза Автандилян назвала топ-5 продуктов, которые могут нанести вред зубам и деснам, особенно если употреблять их регулярно или в избытке — поверьте, их не стоит включать в новогоднее меню. А если без них обойтись невозможно, то пользуйтесь лайфхаками от доктора.

Газировка

Сладкие газированные напитки содержат в составе большое количество сахара, который способствует повышению PH баланса в ротовой полости, а также развитию кариеса и заболеваний десен. Кроме того, пузырьки углекислого газа могут привести к эрозии зубной эмали, поэтому в качестве напитков на новогоднем столе лучше выбирать полезные фруктовые компоты без сахара и, конечно же, чистую питьевую воду.

Алкоголь

Имейте в виду, что чрезмерное употребление алкоголя не только вредит здоровью, но и обезвоживает организм, что приводит к снижению слюноотделения. А ведь слюна, в свою очередь, играет важную роль в процессе нейтрализации агрессивных кислот, вызывающих кариес.

Также употребление спиртного может вызывать повреждение десен и слизистой оболочки и способствовать вымыванию кальция из организма. Если же новогоднее застолье без алкоголя представить невозможно, то приторным ликерам и сладкому игристому стоит предпочесть полусладкое шампанское — правда, после него рекомендуется прополоскать рот чистой водой, чтобы снизить кислотность.

Соленья

Ещё одно блюдо, крайне вредное для зубов — маринованные огурцы и другие соленья, содержащие в себе уксусную кислоту. Как мы уже говорили, кислоты повреждают зубную эмаль, делая ее более уязвимой для патогенных бактерий. Правило то же — после еды прополоскать ротовую полость или воспользоваться жевательной резинкой без сахара.

Снеки

Чипсы и сухарики, соленые орешки и другие закуски с высоким содержанием соли раздражают десны, царапают зубную эмаль и надолго прилипают к зубам, создавая благоприятную среду для размножения бактерий. Если у вас нет возможности полностью отказаться от снеков, то хотя бы не забывайте тщательно чистить зубы после их употребления, а также обязательно используйте зубную нить, чтобы очистить межзубные промежутки.

Цитрусовые

«Какой Новый год без мандаринов?» — спросите вы. Конечно, цитрусовые — мандарины, апельсины, грейпфруты и лимоны — в зимние каникулы встречаются практически в каждом доме. Однако стоит знать, что фрукты и ягоды с высоким содержанием кислот при частом употреблении могут вызывать повышение чувствительности зубной эмали — наверняка многие сталкивались с таким неприятным явлением, как оскомина на зубах.

Разумеется, цитрусы очень полезны для поддержания иммунитета, поэтому их можно и нужно включать в рацион. И для того, чтобы уменьшить негативный эффект от их употребления, достаточно просто запивать фрукты водой.

А вот чистить зубы при помощи щетки сразу после еды ни в коем случае нельзя. Под воздействием фруктовых кислот зубная эмаль размягчается и может повреждаться в результате манипуляций и неаккуратных движений зубной щеткой, поэтому перед чисткой зубов следует подождать около получаса.

Помните — соблюдение правил личной гигиены, регулярная чистка зубов, использование зубной нити, правильное питание и регулярные визиты к стоматологу помогут сохранить здоровье полости рта на долгие годы.