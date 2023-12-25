Чем заменить майонез, чтобы новогодний стол стал полезнее

Половиной всех блюд на новогоднем столе обычно становятся майонезные салаты, и если подсчитать, сколько соуса приходится съесть за праздники, то может поплохеть во всех смыслах. Поэтому врачи советуют полезные альтернативы, которые не только не попортят здоровье, но ещё и насытят витаминами.

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Майонез сам по себе довольно калорийный, к тому же в нём полно непонятных компонентов, поэтому лучше выбрать более натуральный вариант, в который можно по вкусу добавить различные специи и соусы. О вариантах рассказала эндокринолог Наталия Тананакина.