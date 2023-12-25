Чем заменить майонез, чтобы новогодний стол стал полезнее
Половиной всех блюд на новогоднем столе обычно становятся майонезные салаты, и если подсчитать, сколько соуса приходится съесть за праздники, то может поплохеть во всех смыслах. Поэтому врачи советуют полезные альтернативы, которые не только не попортят здоровье, но ещё и насытят витаминами.
Майонез сам по себе довольно калорийный, к тому же в нём полно непонятных компонентов, поэтому лучше выбрать более натуральный вариант, в который можно по вкусу добавить различные специи и соусы. О вариантах рассказала эндокринолог Наталия Тананакина.
Сметана с низким содержанием жира. Соус из оливкового масла, горчицы, лимонного сока, соли и уксуса. Соевый соус, уксус, лимон, горчица, перец и другие специи — в любой пропорции, в любом сочетании. Подсолнечное, оливковое, кукурузное или кунжутное масло содержат много витаминов и жирных кислот, полезных для здоровья. Главное — не нагревать такой соус. Эти лайфхаки особенно актуальны сейчас, потому что россиян предупредили — майонез подорожает на 5 12%.